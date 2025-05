Luigi Bugiardini difende Mauro Profili e invita i tifosi della Civitanovese al dialogo

"A questo punto, penso che Mauro Profili abbia meno colpe di quelle che gli vengono imputate. Se chiede un aiuto e attorno ha solo gente che risponde con ragionamenti sbagliati, è normale che poi le cose vanno in un certo modo". Un messaggio senza tanti fronzoli, proprio come il suo carattere, quello che arriva dal tecnico rossoblù Luigi Bugiardini. Prima di congedarsi, anche se ha spiegato di "restare a disposizione del club", l’allenatore che ha traghettato i rossoblù nelle ultime quattro giornate di campionato fino al playout perso contro il Notaresco, ha voluto rispondere alle critiche mosse dal presidente onorario Daniele Maria Angelini, spezzando una lancia in favore di patron Mauro Profili, in questo momento bersagliato dalle contestazioni. "Grazie veramente ai tifosi – ha dichiarato –, non ho mai ricevuto tutto questo affetto. Invito loro a fare un passo indietro sulla contestazione verso il presidente. Credo che dovrebbero mettersi a tavolino per trovare un accordo". Quindi, la replica seccata ad Angelini sulle varie scelte tecniche compiute a Notaresco: "fa specie che un presidente onorario non conosca la situazione di Buonavoglia. La decisione di Profili era anche più drastica, poi con Kevin ho parlato ed ha riconosciuto lo sbaglio. Se il campionato fosse continuato, sarebbe stato reintegrato già alla gara successiva. Per quanto riguarda Capece, ho preferito inserire Domizi perché mi avrebbe garantito maggior agonismo, scivolate e lotta, rispetto a Giorgio che ha altre qualità. Tra l’altro, Capece ha accettato la panchina senza dir nulla, da professionista. Non tiene il discorso di far entrare Vila e Rasic per non soffrire sulle palle alte quando avevamo in campo giocatori di statura come Brunet, Padovani, Diop, Passalacqua e Franco. Io non dico agli altri come devono svolgere il proprio lavoro". Il pensiero è tornato sul presidente Profili: "al di là dei suoi eccessi, ha vinto tre campionati e pagato tutti gli stipendi. Anche io l’ho criticato, ma vedo che non ha molto attorno a sé e questa è una piazza dove servono professionisti. Dove sono gli acquirenti? Professionismo che, invece, è rappresentato da gente come il team manager Valerio Cerolini e tutto lo staff tecnico con Daniele Fontana, Luca Ballerini, Andrea Macellari e Roberto Pierdemonico. Prima di Fermo, affidai il discorso partita al magazziniere Piampiani. È da costoro che la Civitanovese deve ripartire".