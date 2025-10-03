Luis Oliveira a tutto campo. "Che coppia con Batistuta, lo scudetto sogno sfumato. In Riviera mi sento a casa»

di Giuseppe Catapano

Dalla serie A negli anni d’oro del calcio italiano al Riccione Women. Dalle favelas del Brasile al Belgio, dove è diventato uomo. Poi l’Italia nel destino. Luis Oliveira ha girato il mondo prima di trovare casa. A Cagliari è ancora un idolo: sono passati trent’anni, eppure in Sardegna ricordano bene i suoi gol e la storica semifinale di Coppa Uefa nel 1994. Oggi la casa di Oliveira è Riccione: l’allenatore, 56enne, guida la squadra femminile nel campionato di serie C.

Perché questa sfida?

"Ecco, è proprio di questo che si tratta: di una sfida. Nella mia carriera di allenatore ho sempre guidato squadre maschili e negli ultimi anni mi sono dedicato alle giovanili. Poi è arrivata la chiamata del presidente Maiorino: il progetto mi è piaciuto, ho sentito fiducia, ho accettato".

Obiettivi?

"Siamo ambiziosi. Un mese fa è cominciata la preparazione, le ragazze mi seguono, le capacità tecniche di molte di loro mi hanno sorpreso".

In Italia il calcio femminile ha futuro?

"Non ho dubbi. Il movimento è in grande espansione".

Julio Velasco sostiene che la differenza tra uomini e donne nello sport stia principalmente nella gestione degli errori. D’accordo?

"Velasco ha più esperienza di me per dire certe cose. Una differenza c’è sicuramente nell’approccio che un allenatore deve avere: con le ragazze è fondamentale instaurare un rapporto di fiducia, vanno incoraggiate".

Il suo vice è Andrea Tentoni, riminese, pure lui con un passato da attaccante in serie A.

"Ci siamo affrontati da avversari quando lui era alla Cremonese. Ci capita spesso di parlare degli anni in cui eravamo calciatori. Lui dice che ero più forte io, in realtà ho avuto la fortuna di giocare in squadre migliori".

Il Cagliari innanzitutto. La società sarda nel 1992 pagò all’Anderlecht 6 miliardi di lire. Ma si dice che l’avessero vista giocare solo in videocassetta.

"Molti dei miei compagni scherzavano su questo. Dicevano che la videocassetta era truccata... In realtà i dirigenti del Cagliari vennero anche a vedermi dal vivo".

Ebbero regione: in rossoblù 46 gol in 145 presenze e la storica semifinale di Coppa Uefa nel 1994.

"A Cagliari considerano quel risultato il migliore nella storia del club dopo lo scudetto. Con Dely Valdes avevo un’intesa perfetta. Ci chiamavano i due mori, i tifosi ci amavano".

Carlo Mazzone è stato il suo primo allenatore in Italia. Che tipo era?

"Esattamente come viene descritto. All’inizio mi faceva giocare poco e non capivo perché. Poi Enzo Francescoli, che parlava francese, un giorno mi spiegò tutto: Mazzone non gradiva che avessi gli orecchini, i capelli lunghi e le camicie sgargianti. Ma io in Belgio vestivo sempre così".

Alla fine cambiò idea: divenne titolare inamovibile.

"Ma anche io cambiai atteggiamento. Mazzone era unico. Ricordo quando indossai per la prima volta un paio di scarpini con il marchio verde fluorescente, all’epoca le scarpe erano solo nere. Il mister non voleva. ‘Così i difensori potranno vederti da lontano’ mi disse".

E lei cosa fece?

"Giocai lo stesso con quegli scarpini. Erano del mio sponsor...".

Dal Cagliari alla Fiorentina, nel 1996.

"Quella fu un’estate che ricorderò per sempre. Ranieri mi volle alla Fiorentina e decisi da andare. Poi arrivò la chiamata della Sampdoria: mi volevano per fare coppia con Mancini, offrendomi il doppio di quanto avrei guadagnato a Firenze. Ma avevo dato la mia parola alla Fiorentina e non cambiai idea".

Nel 1999 potevate davvero vincere lo scudetto?

"La squadra era fortissima. Batistuta era un attaccante straordinario, anche con lui trovai una grande intesa. E alle spalle avevamo Rui Costa. Chiudemmo il girone d’andata in testa, poi Edmundo decise di non rinunciare al Carnevale di Rio e Batistuta si fece male. Lì cambiò tutto. E il sogno sfumò".

Da Mazzone a Trapattoni, ha avuto grandi allenatori nella sua carriera da calciatore. Da chi ha tratto più ispirazione?

"Sono un allenatore dalla mentalità offensiva, mi piace il bel gioco. Tecnici come Mazzone, Ranieri, Tabarez e Giorgi mi hanno dato tanto. Ma è a Malesani che sono particolarmente legato. Un giorno mi vide giù di morale, venne da me e gli dissi che ero triste perché segnavo poco. Mi rispose che quello che facevo in campo contava più dei gol. Grazie a quelle parole mi sbloccai: di gol ne segnai 15".

Quale è il giocatore più forte con il quale ha giocato?

"Gabriel Batistuta".

E il difensore più tosto affrontato da avversario?

"Thuram e Cannavaro erano di un livello altissimo. Giocare contro Pasquale Bruno era difficile".

Il calcio di oggi è diverso da quello dei suoi tempi?

"Molto, oggi c’è meno spazio per il talento. E poi negli anni Novanta la serie A era il centro del mondo".

È vero che litigò con suo padre quando scelse la Nazionale belga?

"Sono arrivato in Belgio dal Brasile poco più che quindicenne. Fu difficile adattarmi al clima, all’inizio la lingua era un problema. Ma al Belgio sono riconoscente. Un giorno mi chiamò il vice di Falcao, che era ct, quando ormai la documentazione per la cittadinanza belga era pronta. Il sogno di mio padre era vedermi giocare con la Selecao, ma non me la sentii di rinnegare la parola data. Dissero che rifiutai il Brasile, mio padre non la prese bene".

Rimpianti?

"No, assolutamente. Ero lì anche per aiutare la mia famiglia e ci sono riuscito".

Poi è arrivata l’Italia.

"In tutte le città in cui sono stato vengo ricordato con affetto. Questo è l’aspetto più importante. Cagliari per me resta un posto speciale, a Catania mi hanno dedicato un murales".

E Riccione?

"Bellissima. Mi trovo bene. Oggi è la mia casa".