L’ultima Pietra del Carpi. È il sostituto di Forapani

Il Carpi ha trovato il tassello che rimpiazzerà Marco Forapani nello scacchiere di centrocampo e che di fatto chiude il mercato. Il ds Marco Bernardi ha definito l’arrivo a titolo definitivo dal Pontedera di Niccolò Pietra, mezzala classe 2003 che con i toscani ha giocato già quest’anno da titolare nel match di Coppa vinto ai rigori col Perugia, mentre a Sassari al debutto in campionato è rimasto in panchina.

Grande struttura fisica (190 centimetri di altezza), è spezzino di Santo Stefano Magra e proprio nei bianconeri è cresciuto calcisticamente passando da Under 17 (6 gol in 19 gare) e Under 19 dove in 2 stagioni ha timbrato ben 12 reti. Nonostante i 23 anni, vanta già una buona esperienza in C con oltre 40 presenze, avendo giocato in prestito a Montevarchi nel 2022-23 (17 presenze) e l’anno scorso a Pontedera, dove era arrivato a titolo definitivo. Con gli amaranto in tutto per lui 26 presenze, di cui 13 da titolare, 2 reti (con Pescara e Spal) e un assist, anche se nelle due sfide col Carpi è sempre rimasto in panchina.

Nel 2023-24, rientrato allo Spezia da Montevarchi, è rimasto nella rosa della formazione bianconera di B giocando 5 volte fra i cadetti, 4 da subentrato e una da titolare col Cittadella. In curriculum vanta anche una presenza in panchina nel 2020-21 in Serie A con lo Spezia di Italiano, che lo convocò per l’ultima di campionato con la Roma.

Si tratta di un ulteriore sforzo fatto dal presidente Lazzaretti, un extra budget forzato dall’infortunio di Forapani, che completa così la rosa biancorossa con un under da centimetri, chili e una buona esperienza in categoria. Pietra è atteso già oggi all’antistadio per il primo allenamento con i nuovi compagni e sarà subito utilizzabile domenica a Piancastagnaio, dove dovrebbe tornare anche Figoli. Ieri l’ex Pergolettese ha lavorato ancora a parte, ma oggi dovrebbe tornare in gruppo.