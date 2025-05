L’ultima sfida. Seravezza Pozzi contro Orvietana. Ecco l’atto finale

Seravezza Pozzi e Orvietana sono le uniche due squadre del girone E ancora impegnate sul campo: domani, alle 16, i giocheranno la finale play off. Tutti gli altri club sono proiettati al futuro, tra conferme e nuove strade da battere. Proprio dalla Serie D, secondo Almanacco, potrebbe attingere il neo-retrocesso Follonica Gavorrano che, per la pronta risalita, sembra volersi affidare al direttore sportivo del Poggibonsi Jacopo Galbiati, e al tecnico che ha guidato il Grosseto dopo Malotti, Luigi Consonni. Il Montevarchi dovrà invece ripartire praticamente da zero. Dopo la separazione dal ds Donello Resti, non farà parte dell’Aquila, la prossima stagione, anche l’allenatore Atos Rigucci: per motivi di lavoro non può seguire il ritiro di preparazione estiva. Il neopromosso Scandicci, confermato Taccola in panchina e salutato il ritorno del direttore Vitale che andrà ad affiancare Davitti, dovrà però rinunciare a quella macchina da gol che è Niccolò Del Pela (classe 2000 oltre 60 marcature in tre campionati): il ragazzo, studiando all’Università, non può allenarsi il pomeriggio. I blues si stanno guardando intorno; piace Carlotti della Colligiana.