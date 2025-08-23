L’ultimo arrivato. Donati, esperienza anche in A e all’estero

A poche ore dal fischio d’inizio, il Ravenna ha annunciato ufficialmente il tesseramento di Giulio Donati. Difensore classe 1990, Donati – che ha firmato un contratto annuale – è un difensore di grande esperienza, vantando una lunga carriera tra serie A, serie B e campionati esteri. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha indossato maglie prestigiose come quelle di Lecce, Grosseto, Bayer Leverkusen, Mainz, oltre ad aver militato in serie A con Verona e Monza. Nel suo percorso conta anche presenze con le Nazionali giovanili azzurre fino all’U21. Col suo arrivo, il Ravenna si è assicurato un difensore affidabile e di spessore, in grado di portare qualità tecniche, personalità e carisma all’interno del gruppo guidato da mister Marco Marchionni. Contestualmente, il club giallorosso ha annunciato anche Daniele Borra, estremo difensore di esperienza (sarà il vice di Anacoura) con esperienze tra serie B e serie C con Virtus Entella, Carrarese e Arezzo. Entrambi saranno disponibili per il match odierno.

Sul fronte dell’ordine pubblico, dalle 19 alle 24, è confermata l’ordinanza anti vetro e anti alcool nella zona rossa del quartiere Stadio. Stesso discorso per quanto riguarda la viabilità.