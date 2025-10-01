L’ultimo pareggio del Forlì? Ormai un anno fa. Stile Miramari: 33 partite senza il segno X

In questo primo scorcio di campionato la squadra biancorossa ha mandato in soffitta il segno X, quello che gli appassionati della vecchia schedina del Totocalcio pronosticavano nei match più equilibrati. Nelle prime sette gare disputate, infatti, i galletti hanno portato a casa tre preziose vittorie a fronte di quattro sconfitte. L’allergia al risultato di parità conferma chiaramente il trend manifestatosi nella scorsa stagione. In quel caso, la cavalcata era arrivata a 13 vittorie consecutive, record di tutti i tempi della squadra biancorossa.

Nella scorsa stagione sono stati solo tre i pareggi, l’ultimo dei quali risale a quasi un anno fa, il 27 ottobre 2024, 0-0 in casa del Progresso nella 9ª giornata. Da quel momento la bellezza di 22 vittorie (e tre sconfitte) con un totale di 26 partite senza dividere la posta. Sommate alle 7 gare di questo inizio di campionato, si arriva a un totale complessivo di 33 gare consecutive senza il fatidico segno X.

Da quando la vittoria vale tre punti è evidente come valga la pena di rischiare pur di fare risultato pieno. Una mentalità che mister Alessandro Miramari ha saputo trasmettere alla squadra, sempre alla ricerca della vittoria attraverso il gioco, senza accontentarsi di portare a casa quel punticino che un tempo era l’obiettivo in particolare nelle partite in trasferta. La determinazione di non accontentarsi e di puntare al massimo fino alla fine è stata fondamentale nel percorso del campionato scorso.

Basti pensare al fondamentale successo (0-1 alla 25ª giornata) in casa dell’ostico Lentigione centrata al 95’ con la rete di Michele Trombetta. Il caso opposto, però, si è materializzato nella trasferta di sabato sul campo del Pontedera. Acciuffato il meritato 1-1 con l’incornata vincente di Andrea Franzolini, all’87’, la squadra biancorossa ha continuato a cercare, col gioco, di portare a casa il risultato pieno. Un tentativo purtroppo vano a causa di un’uscita sbagliata dall’area biancorossa con l’attaccante Simone Saporetti, da poco subentrato al terzino Manetti: una palla persa ha portato, al 95’, alla rete del definitivo 2-1 a favore dei toscani.

Un’altra squadra si sarebbe accontentata di portare a casa quel famoso punticino che avrebbe consentito a mantenere il +5 in classifica su un Pontedera risalito così a -2 dalla squadra biancorossa. È però evidente che la squadra biancorossa non deve rinunciare alla mentalità vincente che l’ha contraddistinta per tutta la stagione passata. L’obiettivo è quello di ritrovare gli equilibri, in particolare in mezzo al campo, e ripartire con la voglia di imporsi. Dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro gare, le due prossime sfide al Morgagni con Guidonia Montecelio e Ternana saranno l’occasione giusta per tornare a esultare.

Franco Pardolesi