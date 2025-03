Lunano battagliero, Fermignanese avvisata

Cinque anticipi e tre gare nel pomeriggio di domani in Promozione (13ªg., ore 15). Il programma di oggi.

Tavullia Valfoglia-Sassoferrato Genga. "Questa, a tre giornate dal termine – dice il dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi – è una opportunità per raggiungere matematicamente il nostro obiettivo: la salvezza diretta. Loro cercano punti per la migiore posizione playout. Dovremo avere tanta testa per rimanere dentro una partita non facile fino alla fine, con l’atteggiamento giusto di chi sa di giocarsi tanto". Si gioca al Comunale di Rio Salso.

Vigor Castelfidardo-Vismara 2008. "Affrontiamo un Castelfidardo – spiega l’allenatore del Vismara Pierangelo Fulgini – che all’andata mi aveva fatto una bella impressione. Una squadra tecnica e quadrata, e quindi sarà una partita bella e importante da giocare, che metterà alla prova tutte le nostre abilità". Si gioca al Comunale "Leo Gabbanelli" a Castelfidardo.

Villa San Martino-Biagio Nazzaro. Pesaresi quinti e in gran spolvero ma opposta a un avversario forte e che vorrà riscattarsi dalla sconfitta casalinga di sette giorni fa. Si gioca al Comunale di Villa San Martino. Le altre gare di oggi: Appignanese- Barbara Monserra; Jesina-Marina Calcio. Queste le gare di domani (ore 16).

Gabicce Gradara-Moie Vallesina. Scivolato al sesto posto dopo la sconfitta di Jesi, il Gabicce Gradara si aggrappa all’aritmetica per cullare la (piccola) speranza dei playoff, a rischio visto il divario della coppia di testa dalla terza in classifica. Dice il presidente Gianluca Marsili: "Con tre turni da giocare abbiamo il dovere di provarci fino alla fine anche se è indubbio che il ko di Jesi ha reso tutto più difficile. Da un lato dobbiamo fare il pieno nelle ultime tre giornate con Moie in casa, Sant’Orso in trasferta e Fermignanese in casa, per chiudere al quinto o meglio ancora al quarto posto. È chiaro che nello stesso tempo dobbiamo sperare negli inciampi della Fermignanese, oltre che al Magi a Lunano e nello scontro diretto contro la Jesina in casa affinché il margine dei nove punti resti vivo". Assenti Finotti e Tombari per squalifica, Dominici per infortunio.

Lunano-Fermignanese. "Domani gara tosta con la prima della classe – sottolinea il ds del Lunano Matteo Dominici – sicuramente sarà una grande battaglia e una bella giornata di sport. Noi cercheremo di dare continuità ai risultati e di chiudere la pratica salvezza, loro si giocano un intero campionato. Mi aspetto una partita molto bloccata inizialmente ma che può regalare grandi emozioni nei 90 minuti, in campo ci saranno tantissimi giocatori in entrambi le formazioni che hanno disputato campionati maggiori e che si daranno battaglia, anche sugli spalti si prevedono molte persone". "E’ la prima – commenta il diesse della Fermignanese Alessio Monceri – di tre finali che ci separano da un traguardo storico, inaspettato alla vigilia, ma siamo lì e ce la metteremo tutta fino alla fine". Qui si gioca alle ore 15.

Pergolese-Sant’Orso. "Altra partita fondamentale per noi è per loro – spiega il diesse del Sant’Orso Giancarlo Ruggieri – Faremo visita alla Pergolese che ci precede di 2 punti in classifica. Giocheremo su di un campo notoriamente ostico per tutte le formazioni. Sicuramente dovremo riscattare la pessima prestazione casalinga del turno precedente. Consci però che sarà difficilissimo". Calcio d’inizio anche qui alle ore 15.

Amedeo Pisciolini