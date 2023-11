Lunano da batticuore, vince al 98’. Fuoco e fiamme tra Falco e Peglio

FALCO

2

PEGLIO

1

: Gori, Arradi, Foresto (1’ st Bartoli D.), Marcucci (30’ st Lupini), Smacchia, Renghi, Cazzola, Dimuccio (27’ st Stefani), Ottaviani (34’ st Bruscaglia), Bartoli E., Ferraraccio (50’ st Ciampiconi M.) All. Salvi

PEGLIO: Cappelloni, Rossi N., Rossi A., Menga (44’ st Guidi), Londei, Bravi, Paiardini M. (27’ st Azzolini), Santi Amantini (25’ st Braccioni M.), Bozzi, Braccioni L., Paiardini N. (25’ st Tiberi). All. Giorgini

Arbitro: Del Piccolo di Pesaro

Reti: 13’ st Smacchia, 24’ st Ferraraccio, 31’ st Braccioni L. (rig.)

Importante vittoria della Falco: partono bene i locali al 1’ con Ottaviani e un minuto dopo con un tiro di Smacchia fuori. Ma i gol arrivano nella ripresa. Al 58’ angolo per la Falco, batte Bartoli D., palla in area, stacco di testa di Smacchia che insacca. Al 69’ incertezza di Cappelloni che rinvia corto, ne approfitta Ferraraccio che in scivolata infila in rete. Al 76’ calcio di rigore per gli ospiti, batte Braccioni L., traiettoria angolata, palla in rete. All’ 85’ altro rigore per il Peglio, si incarica nuovamente Braccioni L., palla che colpisce il palo interno ed attraversa lo specchio della porta e finisce fuori. Dopo un rigore non dato ai locali la gara si incattivisce (espulsi Arradi per fallo e mister Salvi per proteste). Al 98’ il Peglio sfiora il pareggio di testa.