Lunano non si ferma più, preso Battistoni

Altri colpi del Lunano: in arrivo Enea Battistoni, difensore classe 2007 che dopo una parentesi al Montegrimano ha avuto un importante percorso nelle giovanili di San Marino. Si tratta di un under che come lo descrive la società: "Dal fisico imponente, forza e cattiveria agonistica fanno sembrare l’età per Enea veramente soltanto un numero. Un rinforzo importante e di grande prospettiva, non solo per il pacchetto under della prossima stagione, ma per tutta la nostra difesa in senso ampio". L’altro giocatore che salirà alla corte del presidente Galletti è Italo Alberto Marta, esterno classe 2006, cresciuto nelle giovanili K-Sport e instancabile motorino sulla fascia.

Sedrick Kalombo, terzino classe ’95 che piace all’Urbania molto probabilmente lascerà la K Sport Montecchio Gallo, su di lui sembra che nelle ultime ore ci sia l’interessamento della Vigor Senigallia. Continuano gli arrivi in casa della Falco Acqualagna. La società ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Alessandro Bucefalo che nelle ultime due stagioni ha partecipato al campionato di Promozione con la maglia della Pergolese realizzando 12 gol in due anni, un veterano della categoria viste anche le stagioni trascorse in Promozione con le maglie del Cantiano e della Cagliese.

Il centrocampista dell’Urbino Daniele Dalla Bona dice addio al calcio giocato ma non abbonderà la società ducale, infatti sarà il vice di mister Mariani. "Mi auguro – ha spiegato Dalla Bona- che questo nuovo cammino sia ricco di soddisfazioni come quelle che ho ricevuto nella mia carriera da calciatore". La Viridissima Apecchio di mister Francesco Cantarini ha ingaggiato l’attaccante Federico Tombari, classe 1993 ex Pontesasso dove nell’ultima stagione ha realizzato 7 gol. "Sono qui per fare un campionato di vertice – ha detto il calciatore – a convincermi è stato il blasone della Viridissima che è una società storica, inoltre conosco il presidente Pierotti dai tempi in cui giocavamo a Urbino. Sarà bello ritrovarsi di nuovo insieme".

Isaia Ciasullo centrocampista classe 2000 ex Santangiolese è un nuovo giocatore della Mercatellese. Edoardo Ricci (ex Sassoferrato G.), attaccante con 150 gol in carriera tra Promozione e campionati minori ha raggiunto l’accordo con la Laurentina. Si dividono le strade tra il Pantano e i giocatori Simone Giacomucci, Nicola Gambelli e Matteo Angelini, ma arriva il centrocampista Gianmarco Casoli, classe 2005 nell’ultima stagione in forza al Valfoglia Tavoleto. Il giocatore Diego Guidi dal Macerata Feltria è passato al River Urbinelli Pozzo. L’attaccante ex River U. Pozzo Ambrogini si è accasato al Casinina.

Amedeo Pisciolini