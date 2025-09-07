L’Union Brescia festeggia la “manita” alla Pro Vercelli davanti agli 8.500 del Rigamonti

Brescia, 7 settembre 2025 – L’Union Brescia vola e culla dolci sogni di gloria. Il netto 5-0 alla Pro Vercelli, la qualità messa in mostra dai giocatori biancazzurri e la presenza al “Rigamonti” di quasi 8.500 spettatori (quota quasi inimmaginabile solo pochi mesi fa pur trattandosi di serie B) sono tutti elementi che iscrivono di diritto la squadra di Diana alla corsa per la promozione.

Alessandro Mercati festeggia il gol del 4-0

L’ambiziosa società guidata dal presidente Giuseppe Pasini, a dire il vero, ha parlato di ritorno tra i cadetti in tre anni, ma, vista la piega che stanno prendendo le cose, il grande salto potrebbe venire anticipato. In questo senso indicazioni molto importanti possono arrivare dal prossimo impegno che sabato 13 porterà l’ex di turno Diana ed i suoi giocatori a Meda per rendere visita al Renate.

Proprio l’ex difensore, spingendo il suo sguardo in avanti, nonostante la soddisfazione per la splendida prova vista con i bianchi piemontesi, mette in guardia i suoi da possibili cali di tensione.

Aimo Diana, allenatore dell'Union Brescia

Il tecnico

“Prestazioni del genere sono nelle nostre corde e possiamo farne altre – spiega Aimo Diana -. Dobbiamo, però, avere sempre la massima concentrazione, altrimenti rischiamo figuracce. Incontreremo ancora avversari che ci metteranno in difficoltà, ma noi dobbiamo continuare sulla nostra strada. A cominciare dalla prossima sfida con il Renate, ci attende una gara difficilissima. In ogni caso i ragazzi sanno molto bene che non abbiamo ancora fatto niente, è necessario andare avanti, continuare a lavorare per crescere e mantenere alta la concentrazione”.

Temi sostanzialmente ribaditi dal presidente Pasini, che a sua volta allarga la sua analisi ai prossimi impegni: “Sono molto contento per il risultato e per la prestazione della squadra. Una prova di qualità, nella quale si sono inseriti anche i gol dei nuovi arrivati. Mi fa molto piacere anche per il numeroso pubblico che ha seguito la partita. Bisogna continuare a lavorare e a crescere”. In questa direzione, anche in attesa del pieno recupero di Sorensen, Pilati e Vesentini, mister Diana può già contare su un’abbondanza molto importante, una prerogativa che può fare la differenza, con diversi ruoli contesi almeno da due giocatori. La società bresciana in sede di mercato ha fatto sforzi importanti ed è riuscita ad allestire un organico con diversi elementi di categoria superiore. Adesso tocca al lavoro sul campo del tecnico biancazzurro e della sua compagine dimostrare che questa Union Brescia è già pronta per spiccare il desiderato salto di qualità. Luca Marinoni