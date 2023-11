L’uomo decisivo. Carrarese da... Panico. Il bomber napoletano è il leader dell’attacco

La Carrarese si gode un Giuseppe Panico in stato di grazia. E’ sua la firma su tutte e tre le ultime vittorie azzurre. Tre gol pesantissimi che hanno messo il centravanti napoletano al “centro del villaggio“. E’ lui adesso il leader dell’attacco apuano. Se il primo gol con il Pescara lo aveva segnato con un tiro a giro da giocatore tecnico qual è, gli ultimi due sono arrivati con perentori colpi di testa in area. Quello di Alessandria anticipando il difensore, quello di domenica addirittura svettando in un’area di rigore affollatissima.

Ed ecco così che si ripropone il quesito: Panico è un attaccante esterno o, come sostiene mister Dal Canto, è una punta centrale? Come se sente lui? "Io sin dalle giovanili ho sempre fatto la prima o la seconda punta in base ai moduli con cui giocavo. Sono sempre stato lì, comunque, ad attaccare la profondità e gli spazi. Se arriva una palla, poi, mi faccio sentire. Certo, non le prendo proprio tutte di testa ma diciamo che do fastidio ai difensori e quanto meno non gli faccio prendere la palla pulita. Io, quindi, mi sento una punta a tutti gli effetti e con un altro attaccante a fianco mi trovo molto bene nel cercare scambi veloci e profondità. L’esterno sì, posso farlo, ma dato che do tanto e corro molto partendo laterale e facendo di più la fase difensiva finisco per non essere lucido quando arrivo vicino alla porta. Preferisco fare, invece, scatti mirati per andare a concludere in porta o mettere un cross"

Gianluca Bondielli