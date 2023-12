L’Urbania ha più grinta della Jesina:. Mangiarotti segna il gol da tre punti

1

JESINA

: Stafoggia, Sema, Salvi, Giovanelli, Catani, Mistura, Nouri, Carnesecchi, Nunez, Mangiarotti, Cantucci (46’ s.t. Franca). All. Omiccioli.

JESINA: Pistola, Grillo, Giovannini, Capomaggio P. (17’ s.t. Giunti), Capomaggio T., Lucarini, Ciavarella (1’ s.t. Cordella), Zandri, Crudo, Nazzarelli (30’ s.t. Baah Donkor), Marcucci (22’ s.t. Brega). All. Strappini.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Reti: Mangiarotti 80’.

Note: ammoniti Nouri, Nazzarelli, Capomaggio P., Cantucci, Carnesecchi, Lucarini, Trudo, Mangiarotti. Espulso: Capomaggio T.

Primo tempo di studio tra Urbania e Jesina. La palla gol arriva dai piedi di Giovannini, il terzino sinistro finta il tiro rientrando sul destro e scarica un missile che colpisce la traversa. La fase che segue è di stallo totale: le squadre rischiano poco e Pasqualini frammenta molto il gioco, ammonendo quattro giocatori. Sul finale è l’Urbania a fare la voce grossa, prima con il cross di Cantucci che colpisce le mani di Grillo in area, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore, poi è doppiamente Nunez a sfiorare il vantaggio. La prima azione viene sventata da Capomaggio P. che all’ultimo istante devia in corner. La seconda è un esercizio di stile degli uomini di Omiccioli che toccano tutti il pallone: Mangiarotti serve Sema che con un filtrante trova Nunez, a portiere ormai battuto è l’intervento fondamentale di Grillo a consegnare lo zero a zero alla prima frazione. La ripresa riparte con l’Urbania meglio messa in campo, al decimo arriva l’occasione direttamente da calcio di punizione, ma il tiro di Mangiarotti fa la barba al palo. Passano pochi minuti e il dieci durantino è bravo a prendere un calcio di rigore sul pestone del difensore leoncello. Dal dischetto Mangiarotti spara a lato. L’errore non abbatte però gli uomini di Omiccioli e nonostante i cambi di Strappini, l’Urbania arriva più brillante in fondo. Al trentacinquesimo Salvi in versione deluxe serve splendidamente Mangiarotti che di testa incorna con un gran gol a fil di palo. Nel finale la Jesina prova il tutto per tutto, ma Carnesecchi e Catani arrivano ovunque e la coppia difensiva Giovanelli-Mistura innalza un muro. Su un parapiglia finale Capomaggio T. perde la testa e colpisce un giocatore avversario al ventre e viene espulso.