L’Urbino all’Helvia Recina: "Rata, vietato sbagliare"

"Non possiamo sbagliare, la partita contro l’Urbino è il nostro primo banco di prova". Giuseppe Sfredda, direttore sportivo della Maceratese, sa perfettamente quanto sia pesante la posta in palio nella partita delle 15 all’Helvia Recina. "Voglio una squadra – aggiunge – capace di mettere in campo tanta determinazione dopo l’amarezza per il pareggio di sette giorni fa arrivato all’ultimo secondo".

I biancorossi non avranno gli squalificati Giorgio Pagliari e Tortelli. "Ma possiamo contare su una rosa importante e sarà in campo una formazione di valore. Le assenze non possono essere affatto un problema perché tutti i componenti dell’organico sono di valore , ora più che mai ciascuno di noi dovrà mettere sul piatto della bilancia un qualcosa in più. La società ha fatto abbondantemente la sua parte, adesso tocca a noi far parlare il campo".

L’Urbino, che accusa un distacco di 2 punti dalla vetta e deve recuperare una gara, è una squadra forte e i biancorossi sono attesi da un esame. "Loro – risponde Sfredda – costituiscono una formazione di assoluto valore. Anche nella passata stagione hanno fatto molto bene e ora sono in alta classifica dopo avere apportato in estate degli aggiustamenti mirati". Siamo alla seconda giornata di ritorno e solo infilando una serie di vittorie è possibile risalire la china verso posizioni di maggiore soddisfazione considerando che davanti alla Maceratese ci sono molte formazioni. "Contro l’Urbino è un banco di prova: è una gara che può svelarci tante cose, nel bene e nel male. Si tratta di una partita da giocare con il cuore in mano e con molta determinazione. Dobbiamo fare una prestazione degna della nostra qualità nel rispetto dei tifosi e della società che ha fatto di tutto per metterci nelle migliori condizioni. Purtroppo al momento non abbiamo ripagato la dirigenza degli sforzi fatti".