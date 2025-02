Lutto. Fiumanese, addio a Marco Silvagni

Addio a Marco Silvagni, storico dirigente sportivo legatissimo alla sua Fiumana, scomparso giovedì a causa di un male incurabile. Avrebbe compiuto 63 anni ad aprile. Silvagni da una decina di stagioni ricopriva la carica di direttore generale nella Fiumanese, squadra che aveva contribuito a portare in Seconda Categoria, dando un decisivo impulso anche per l’impianto grazie al capacità di coinvolgere diverse realtà.

La lunga storia sportiva del dirigente ed ex giocatore era iniziata con la squadra amatoriale della Fiumanese, per lunghi anni impegnata nel,’Uisp. Silvagni si è sempre impegnato, a livello sociale, in iniziative culturali, sportive e ricreative della frazione predappiese, per la quale nutriva un profondo amore, a volte anche campanilistico.

L’impegno di Silvagni, in precedenza, era stato rivolto al ciclismo fondando, nel 1992, il Velo Club Fiumana cogliendo tanti successi, a livello Master. Dal 1994 era stato il ds del team Mg-K Vis alla guida della campionessa forlivese Monica Bandini, vincitrice di decine e decine di gare.

Tornando al calcio, la Fiumanese, presieduta da Stefano Tedaldi, ha chiesto il rinvio della gara interna di campionato, in programma domani, col Deportivo Roncadello. Questo il saluto della società gialloverde al proprio dirigente: "L’intera Fiumanese si stringe con affetto alla famiglia Silvagni per la prematura perdita del carissimo Marco. Il dolore è troppo forte per trovare le parole giuste per un amico, un dirigente, un guerriero pronto a tutto. Onoreremo questa maglia per te in ogni partita. Sei e resterai per sempre nei nostri cuori". Il funerale oggi (9.30), partendo dal Morgagni-Pierantoni, con cerimonia alla chiesa parrocchiale di Fiumana.

