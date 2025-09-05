Lutto. La Rondinella piange il supertifoso Pieri

La Rondinella Marzocco piange la scomparsa di Vincenzo Pieri, conosciuto come ’Gamboa’, tifoso instancabile e punto di riferimento per la squadra per oltre 60 anni. Sempre presente allo stadio "Bozzi" delle Due Strade e in trasferta, a seguire la Rondine con passione e una gentilezza unica. Oltre a sostenere la squadra dagli spalti, ha contribuito attivamente come consigliere e socio, dimostrando un attaccamento autentico fin dai tempi di Brunetto Vannacci, presidente storico, fondatore e primo sostenitore della Rondinella. Il suo amore per la Rondine era una parte integrante della sua vita. La sua lealtà, il suo entusiasmo e il suo sorriso hanno lasciato un segno indelebile in chiunque lo abbia conosciuto. Vincenzo Pieri, scomparso all’età di 80 anni al termine di una breve malattia, rimarrà un esempio di cosa significhi essere un vero tifoso e un amico leale. I funerali si terranno oggi alle 15 alle Cappelle del Commiato. Alla famiglia le sentite condoglianze de La Nazione.

G. Puleri