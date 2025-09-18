Lutto nel calcio lombardo: morto a 64 anni uno dei più apprezzati dirigenti. Si è spento Pogliani, talent scout dei dilettanti

Il pallone lombardo perde uno dei suoi dirigenti più competenti e stimati, Eros Pogliani. Se n’è andato a 64 anni in punta di piedi per un malore improvviso, dopo gli ultimi mesi di acciacchi e sofferenza in cui comunque non aveva perso l’entusiasmo, con tanta voglia di rimettersi in gioco (in estate era stato vicino alla Vogherese). Una quarantennale carriera sui campi del territorio quella di Pogliani, milanese, grande grande conoscitore del nostro calcio, un dirigente che ha legato il suo nome a tante realtà del mondo dilettantistico. "Con profonda commozione, apprendiamo la notizia dell’improvvisa scomparsa di Eros Pogliani - il post social dell’A.C. Legnano, uno dei suoi grandi amori calcistici - Nella passata stagione ha ricoperto la carica di Direttore Generale del nostro club dopo essere stato Direttore Sportivo dei lilla per due stagioni a partire dal 2021. Figura di grande passione e professionalità, Eros ha dedicato tempo ed energie alla nostra società, lasciando un ricordo vivo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. Tutto l’A.C. Legnano, a partire dal Presidente Sergio Zoppi, si stringe intorno ai suoi cari in questo momento di dolore ricordando con gratitudine il contributo umano e sportivo che Eros ha donato al club. Farà sempre parte della nostra storia". La città del Carroccio era a quella cui più era legato,avendola salvata dal fallimento nel recente passato.

Messaggi di cordoglio anche da parte del Como (di cui Pogliani fu ds nella stagione 2005-2006, la prima in D) e della Pro Patria, due delle tante società in cui il dirigente simbolo del calcio lombardo aveva lavorato sempre con impegno e passione come direttore sportivo o direttore generale: ma è giusto ricordare anche il Corsico, la Solbiatese, la Caronnese, il Renate, il Seregno, il Derthona fino al Sant’Angelo. Pogliani è stato a più riprese anche responsabile della rappresentativa di Serie D perché era soprattutto un uomo competente come pochi, in grado di capire al primosguardo se un calciatore fosse uno di quelli “veri”.

Giulio Mola