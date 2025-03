MA L’OSIMANA RECLAMA UN RIGORE. L’Urbania ritrova i tre punti con l’eurogol di Bicchiarelli

1

: Nannetti, Scarcella, Antoniucci, Franca (40’ s.t. Sema), Temellini, Paoli. Diene (26’ s.t. Monachesi), Carnesecchi (20’ s.t. Bicchiarelli), Rivi (46’ s.t. Ciarafoni), Sarli (29’ s.t. Lani), Nunez. All. Lilli.

OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Fermani, Borgese (46’ s.t. Rossetti), Pigini, Sasso, Triana, Bugaro, Gigli (12’ s.t. Mafei), Buonaventura (42’ p.t. Marchesini), Alessandroni. All. Taborda.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Rete: Bicchiarelli 30’ st

L’Urbania torna a vincere e lo fa grazie a un eurogol di Bicchiarelli, che scaccia gli incubi delle ultime settimane. Il primo tempo parte su ritmi blandi. La prima occasione dell’Urbania arriva su sviluppi da corner: Temellini colpisce di collo e la palla carambola sulla mano di un difensore, per Eletto non c’è fallo. Sul capovolgimento di fronte, Alessandroni tenta l’eurogol alla Del Piero, ma il tiro si infrange sul palo. La ripresa regala maggiori emozioni, al sesto è Nunez a sfiorare il gol sul passaggio al bacio di Franca, ma Cingolani si supera compiendo un miracolo da pochi passi. Passano pochi minuti e il bomber argentino va nuovamente vicino al gol, con il pallone che viene salvato sulla riga da un difensore giallorosso. L’Osimana non ci sta e prova a rendersi pericolosa con Alessandroni, che dopo uno slalom micidiale prova la botta, ma Nannetti compie il primo miracolo della sua partita. Qualche istante dopo i ‘senzatesta’ assaporano il gol, ma l’estremo difensore durantino salva di petto.

I cambi dell’Urbania producono gli effetti sperati e il neoentrato Bicchiarelli segna un eurogol. Il centrocampista recupera palla ai venticinque metri sulla destra, salta con un dribbling l’avversario e lascia partire un missile a fil di palo. Per lui una grande gioia dopo due stagioni di calvario a causa dell’infortunio al ginocchio. Negli ultimi minuti Sema riparte in galoppata e dopo un dribbling vincente lascia partite un destro debole a fil di palo. Sul finale l’Osimana recrimina un rigore abbastanza clamoroso non fischiato dall’arbitro Eletto, che lascia correre e fischia la fine.

Andrea Alessandroni