Maceraese, idea Infantino. L’Ancona sull’ex Kouko

Daniel Zinon Kouko potrebbe tornare a giocare nelle Marche, l’ex giocatore della Maceratese è finito nel mirino dell’Ancona che sta facendo di tutto per assicurarsi il giocatore. La Maceratese sta facendo un pensiero su Saveriano Infantino, classe 1986, che nella passata stagione ha giocato a Notaresco dove ha firmato 12 gol in 21 presenze. Franco Grillo e Alessio Vrioni non faranno parte della rosa della Maceratese in serie D. La società biancorossa ringrazia i giocatori per l’apporto garantito in Eccellenza e per essersi fatti trovare pronti ogni volta che l’allenatore Possanzini li ha gettati nella mischia. Vrioni, che piace a Trodica e Sangiustese, si è rivelato un attaccante decisivo, autore di gol pesanti come la doppietta contro il Montecchio all’andata e indimenticabili come il 2-1 siglato a Villa San Filippo contro la Sangiustese. La Vigor Senigallia (serie D) ha tesserato l’attaccante Davide Balleello che torna così a giocare per la squadra della sua città. La K Sport Montecchio Gallo cerca di stringere con l’attaccante Luca Rivi dell’Urbania e Nicola Camilloni, difensore del Fossombrone che piace anche all’Urbania.

Fausto Pigini lascia dopo 13 anni la presidenza del Portorecanati. Il Trodica aggiunge due under del 2007 in rosa per il campionato di Eccellenza dove si presenta con le qualità necessarie per essere una protagonista: sono stati infatti presi Riccardo Pierangeli, centrocampista ex Palmense e Andrea Rafanelli, che si è messo in evidenza nella formazione della Juniores regionale della Maceratese, dove ha conquistato il titolo di capocannoniere.

L’attaccante Juan Bautista Cantiani, 14 gol con la maglia della Belfortese, è finito nel taccuino del Camerino. Il Tolentino ha messo gli occhi sul centrocampista Massimo Romoli, nell’ultima stagione alla Folgore Castelraimondo che non potrà contare sul portiere Alessio Tafa finito nel mirino del Fabriano Cerreto. Il centrocampista Giacomo Lori ha firmato per il Pioraco che si è assicurato anche l’attaccante Daniele Pallotta che vanta un bel curriculum. Il centrocampista Cristian Rossi interessa l’Albacina. L’attaccante Taulanti Dashi interessa il Visso. Il difensore Francesco Croia interessa Pievebovigliana e Pioraco. La Folgore Castelraimondo si è assicurata Ulissi, Lorenzo Rocci, Tommaso Gianfelici e sta cercando di assicurarsi Aquila, ex Matelica. La Vigor Montecosaro ha messo un altro tassello nell’organico confermando l’attaccante Alessandro Morbidoni.