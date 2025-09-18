Maceratese, adesso c’è da dare di più

Tutto sommato le statistiche sono positive della gara disputata dalla Maceratese a casa dell’Ostiamare, eppure i biancorossi sono tornati dalla trasferta a mani vuote. Ciò per dire che occorre alzare il livello di attenzione, essere più concreti perché c’è la necessità di fare risultato, di muovere la classifica. Domenica in difesa la squadra di Possanzini ha recuperato 58 palloni, ha vinto il 52% dei duelli, il 41% di quelli aerei, però alla fine l’Ostiamare ha segnato due gol che hanno determinato la sconfitta. La Maceratese ha effettuato un totale di 15 tiri di cui 5 nello specchio della porta, 10 sono state le conclusioni da dentro l’area. La squadra ha mantenuto il 61% del possesso di palla, sono stati 25 i passaggi chiave, 58 i palloni recuperati e vinti il 52% dei duelli. Questa superiorità territoriale non ha prodotto i risultati sperati perché la squadra ha segnato una sola rete contro le due dei laziali. Ecco in sintesi la partita passata al setaccio da Nikolas Angeletti, il match analyst della Maceratese.

Ma adesso c’è da pensare alla gara di domenica quando all’Helvia Recina - Pino Brizi ci sarà il Fossombrone, calcio d’inizio alle 15. Alle 18 di oggi partirà la prevendita per questa gara sia online su Vivaticket che alla tabaccheria Monachesi di via dei Velini (orari 9-13 / 16-20) e alla segreteria societaria allo stadio dei Pini (orari 15.30-19). Il prezzo dei biglietti è il seguente: Tribuna: 15 euro (ridotto 10 per donne, over 70, under 15; Curva: 10 euro (ridotto 8 per donne, over 70, under 15). Per il settore ospiti è di 15 euro, ingresso gratuito per gli under 15. Domenica i biancorossi dovranno fare i conti con il Fossombrone, le squadre di Giuliodori sono abili a difendersi bene e poi a contrattaccare. I pesaresi hanno 2 punti con 2 reti all’attivo e 2 al passivo. Per la Maceratese si tratta dell’ennesimo esame da superare a tutti i costi affrontando una partita accorta in cui non lasciare nessuno spiraglio agli avversari.

Si avvicina il momento che il centrocampista Nasic possa essere portato almeno in panchina, una fase tanto attesa perché non si vede l’ora di chiudere quella parentesi apertasi a metà gennaio e che ha costretto il giocatore a sottoporsi a un intervento chirugico. La speranza è che ciò possa avvenire per domenica. Nelle settimane scorse il centrocampista aveva lanciato segnali più che positivi, ma lo staff tecnico e medico non hanno giustamente voluto affrettare i tempi. Ma adesso quel periodo è più vicino che mai e Nasic presto potrà essere gettato nella mischia e riprendere quel discorso iniziato nella passata stagione quando un infortunio lo ha tolto di mezzo nel momento migliore del suo campionato.