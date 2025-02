Maceratese al lavoro: "Adesso c’è da dare di più"

"Lavoriamo sodo durante la settimana, ma la domenica possiamo e dobbiamo fare ancora di più". Luca Mastrippolito, difensore della Maceratese, chiede a se stesso e ai compagni di fare un altro passo avanti nelle ultime 10 gare di campionato che diranno chi salirà in serie D. "Ritengo – spiega il giocatore – che sarà una lotta che coinvolge K Sport Montecchio Gallo e Chiesanuova". Ma quale teme di più? "La Maceratese, perché tutto dipende solo da noi".

Domenica i biancorossi dovranno superare un ostacolo difficile perché la Sangiustese ha ingranato le marce alte e nel girone di ritorno sta facendo molto bene. "Stiamo preparando al meglio questa sfida e faremo la stessa cosa per le prossime partite. Sono rimaste 10 gare e proveremo a vincerle perché occorre fare sempre risultato considerando che le altre stanno tenendo un buon ritmo". All’andata i rossoblù hanno violato l’Helvia Recina - Pino Brizi nell’unica sconfitta finora registrata dalla squadra di Possanzini. "Quella sconfitta arrivata nel finale non è andata giù, ci stiamo impegnando per riuscire a fare il massimo a casa loro".

Nell’ultimo turno la Maceratese ha battuto 1-0 il Matelica e sul piano difensivo i biancorossi hanno svolto bene il loro compito così come quando la squadra ha vinto con un gol di scarto non riuscendo a mettere al sicuro il risultato. "Da difensore – dice Mastrippolito, alla prima stagione alla Maceratese – è sempre una nota positiva quando non si prende gol. La Maceratese crea le premesse per segnare ancora, ma a volte non riusciamo a raccogliere per quanto costruito". E tra i sei pareggi c’è qualcuno difficile da digerire. "Dico quello a Fabriano e quello interno con l’Urbino quando eravamo sul doppio vantaggio".

Per Mastrippolito è la prima esperienza nell’Eccellenza marchigiana. "È un campionato molto equilibrato – dice – dove occorre stare sempre molto attenti, ci sono insidie anche quando affronti formazioni di medio-bassa classifica, quindi guai a sottovalutare qualsiasi avversario".

Ci si avvicina al rush finale. "Bisogna spingere, sulla carta ci sono solo gare toste che affronteremo tutte nella stessa maniera. Ora pensiamo alla Sangiustese e a fare risultato perché in palio ci sono davvero punti molto pesanti".