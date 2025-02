Maceratese alla riscossa: "Ora c’è da dare di più"

"Ho subito capito l’importanza della Maceratese e di essere in una grande squadra a cui l’Eccellenza sta stretta". Il centrocampista Gaspar Monteiro Ribeiro è arrivato a gennaio nella squadra biancorossa che adesso si trova costretta a inseguire dopo essere stata a lungo in vetta. "È un campionato equilibrato – spiega – in cui dovremo pensare a dare il massimo e sono certo che i risultati arriveranno".

Da Urbino la squadra è tornata a mani vuote e quella gara deve servire da lezione per capire cosa fare le prossime volte. "Abbiamo giocato su un campo difficile che ci ha condizionato, si tratta di un impianto piccolo, in cui la palla rimbalzava tanto ed era necessario un controllo in più, ciò ci ha fatto perdere il tempo di gioco e non è poco per una squadra come la nostra che fa tutto con uno o due tocchi. E poi dobbiamo dimostrare sul campo di essere i più forti".

Ribeiro si è messo a disposizione del tecnico. "Io devo dare sempre il massimo come ho fatto ogni volta, sono sempre a disposizione e mi impegno a farmi trovare pronto per aiutare la squadra". Il giocatore dopo l’esperienza in Portogallo, il suo Paese, si è trasferito in Spagna dove ha giocato in serie D. "Poi il procuratore mi ha proposto una formazione italiana di Eccellenza, ho accettato la proposta ed eccomi nel Belpaese, dove mi trovo molto bene essendo stato accolto splendidamente e dove ho trovato il calcio che mi piace".

Ma adesso c’è da pensare alla gara interna con il Fabriano Cerreto. "Alla domenica dobbiamo portare quanto facciamo in settimana, se ci riusciamo otterremo un risultato positivo. Siamo reduci dalla sconfitta a Urbino e dobbiamo ora dare di più".