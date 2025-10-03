Maceratese, allarme difensori. Marchegiani rischia un lungo stop

È una Maceratese divisa tra il mercato e la partita con il Teramo, una trasferta che nasconde più di un’insidia per l’indubbio valore degli abruzzesi che gli addetti ai lavori indicano tra le favorite per la vittoria finale. Sono da valutare con molta attenzione le condizioni del difensore Giosuè Marchegiani, il ragazzo è stato costretto a uscire dal campo nel match casalingo contro la Sammaurese per un infortunio. I primi accertamenti hanno evidenziato una lussazione alla spalla con interessamento dei legamenti. Il giocatore sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni per capire come intervenire, al momento dovrà restare lontano dal campo per oltre un mese. C’è anche da valutare che Marchegiani è un under (2006), quindi merce preziosa, per di più il ragazzo vanta nonostante la giovane età esperienza nella categoria considerando che l’anno scorso ha totalizzato 29 presenze nella Recanatese. È chiaro che molto dipenderà da cosa diranno gli accertamenti a cui si sottoporrà il giovane, non si esclude di dovere intervenire sul mercato qualora i tempi di recupero dovessero essere ancora più lunghi.

Di certo si dovrà fare qualcosa per l’attacco: Konè non è più legato alla Maceratese e presto sarà lo stesso per Marsilii, due giocatori che non hanno convinto l’allenatore Possanzini che alla fine non li ha più convocati. Da tempo il diesse De Cesare si è messo alla ricerca di una punta centrale e l’obiettivo è stato a lungo Ciabuschi, sembrava che si potesse tesserare il giocatore dell’Atletico Ascoli quando si sono fatte sotto la Vibonese e la Nocerina per cui al momento sono minime le possibilità che il centravanti possa indossare la maglia biancorossa.

C’è poi il campionato a cui pensare. La Maceratese domenica sarà impegnata a Teramo in una gara ricca di insidie, in cui i biancorossi ancora non potranno contare nemmeno sull’esperto difensore Lucero per infortunio. In Abruzzo servirà una prestazione molto attenta perché la formazione di casa ha giocatori in grado di sfruttare ogni indecisione, in campionato la Maceratese ha provato sulla sua pelle quanto gli attaccanti sappiano capitalizzare ogni opportunità. Servirà una prestazione con maggiore attenzione rispetto a quella offerta in trasferta contro l’Ostiamare dove i biancorossi hanno raccolto molti complimenti per il gioco mostrato, ma purtroppo ciò non ha fruttato punti contro la leader. A Teramo servirà una simile prova in fase propositiva, ma molta più attenzione in quella difensiva per non prestare il fianco agli attaccanti abruzzesi.