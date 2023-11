Maceratese, avanti tutta: "Dimostriamo chi siamo"

"Ho girato un po’ ma in estate ho deciso di rientrare per mettermi in gioco qua, attratto da un piazza che conosco bene, dove so quanto i tifosi ci tengano alla Maceratese in una categoria superiore". Francesco Luciani, difensore della Maceratese classe 2003, è di Sambucheto e dopo le esperienze nel vivaio biancorosso ha continuato nella Recanatese, nell’Ascoli e nella Fermana. "Purtroppo – aggiunge il giocatore che il mattino lavora in un’assicurazione – non ho potuto effettuare la preparazione per un problema, con la precedente gestione tecnica ho giocato poco mentre Pagliari mi ha trasmesso fiducia e mi ha messo dentro a Tolentino in una gara fondamentale". Luciani è un difensore. "Quasi sempre ho fatto il centrale, a Ravenna con Gadda ho fatto il braccetto, ma ho giocato anche a quattro dove mi trovo bene. Mi piace fare il terzino, non mi tiro indietro quando c’è da attaccare e credo di interpretare bene le due fasi". Il tecnico dispensa consigli ai giovani. "Pagliari si aspetta da me che capisca subito le caratteristiche dell’avversario, a leggere le situazioni pericolose e poi dà suggerimenti a livello tattico". È una classifica che ancora lascia aperte tante porte. "Siamo tutte lì. Ritengo che nelle prossime gare potremo fare un cammino migliore di quello iniziale. Sarà importante partire con il piede giusto dopo la sosta invernale e continuare il percorso in Coppa Italia. C’è il tempo necessario per dimostrare chi siamo effettivamente".