Maceratese. "C’è da fare di più per l’obiettivo finale»

"Sono dispiaciuto per il risultato, ma contento della prestazione e dal pubblico accorso allo stadio per una partita bella e corretta". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, commenta il pareggio nel derby con i cremisi con i biancorossi ora costretti a rincorrere la K Sport Montecchio Gallo, salita in testa all’Eccellenza. "I pesaresi hanno infilato una straordinaria serie di vittorie consecutive mentre noi abbiamo fatto 16 risultati utili, ma evidentemente ciò significa che non basta e occorre fare di più per centrare l’obiettivo". Anche contro il Tolentino la Maceratese ha subito gol nelle battute iniziali. "Purtroppo è capitato spesso: penso alle gare con Tolentino, Matelica, Montegranaro, Sangiustese. Quello di domenica è stato su punizione, peraltro dubbia, ed è arrivato dopo il positivo approccio alla gara". Magari c’è qualche rimpianto per il derby. "La Maceratese ha fatto la gara che andava fatta, abbiamo preso l’1-2 nel nostro momento migliore, ma siamo stati bravi a recuperare la partita e nel finale abbiamo avuto anche l’occasione per vincerla. La squadra ha offerto una buona prova ed è andata anche bene per come si era messa". Il Tolentino si è dimostrato tosto come stanno dimostrando gli ultimi risultati, magari certi rimpianti possono nascere da vittorie sfumate in altre occasioni. "La Maceratese – osserva Serangeli – ha fatto anche punti pesanti, magari qualcosa si è anche perso per strada. In altri gironi con 49 punti saremmo stati primi con un buon vantaggio. Sapevamo di essere attesi da un trittico terribile contro Sangiustese, Tolentino e Urbino, sapevamo che avremmo potuto perdere qualcosa e quindi che il Montecchio avrebbe potuto allungare. C’è da fare i complimenti ai pesaresi, ma ci sono ancora a disposizione 24 punti e pensiamo solamente alle prossime otto gare che hanno un elevato peso".