Maceratese, c’è l’Urbania: "In palio punti pesanti"

"È una partita molto importante che apre il girone di ritorno e noi vogliamo mantenere il vantaggio sulle altre, ecco perché è importante che ci sia tanta gente allo stadio perché l’Urbania è una delle formazioni più forti del campionato". È quanto dice Stefano Serangeli, dg della Maceratese, alla vigilia della gara di oggi alle 15. "Loro e il Tolentino – aggiunge – sono le formazioni che ci hanno messo più in difficoltà nella prima parte di stagione. L’Urbania si sta anche rinforzando per farsi trovare pronta alla fase nazionale avendo vinto la Coppa Italia. Si tratta di una formazione di valore che può contare su elementi di qualità come Dalcompare, Rivi, Farias, Zingaretti, Nunez". Sarà una gara in cui i biancorossi dovranno prestare attenzione. "Come spesso accade – riflette Serangeli – la differenza sarà data dagli episodi". È la partita che segna il ritorno in campo dopo la sosta per le festività natalizie. "C’è sempre un po’ di preoccupazione, penso da ambo le parti, per la ripresa dopo un periodo segnato dalle feste. La squadra – conclude Serangeli – si è allenata bene, è rimasta concentrata, sul pezzo ben consapevole che non c’è altra strada da percorrere volendosi ripetere nel girone di ritorno".

L’Urbania si presenterà all’Helvia Recina - Pino Brizi con le idee ben chiare. "Andiamo a Macerata – dice Jacopo Sansuini, patron della formazione pesarese – senza paura, per cercare di portare a casa qualcosa di importante. Vogliamo riprendere la corsa ai playoff, da cui siamo usciti nell’ultima giornata d’andata. Vogliamo rientrarci perché è uno degli obiettivi; la vittoria della Coppa Italia ci ha dato nuovi stimoli".