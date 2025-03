Maceratese. "Ci sono degli assenti, ma dobbiamo vincere»

A Montefano la Maceratese non potrà contare sullo squalificato Bongelli e sugli infortunati Lucero, Nasic e Sarr, forse Albanesi potrebbe andare in panchina ma difficilmente sarà mandato in campo. "Per l’ennesima volta – osserva Stefano Serangeli, dg della Maceratese – abbiamo diverse assenze, però la rosa ha dimostrato che a fare la differenza è il gruppo e non i singoli". Adesso si pensa alla partita a Montefano che nasconde più di una insidia. "Giocheremo – spiega – a casa di una formazione che sul suo campo ha costruito le proprie fortune raccogliendo molti successi". Però la Maceratese è condannata alla vittoria considerando che non ha alternative poiché è in testa a pari punti con la K Sport. "È l’unico obiettivo, i pesaresi hanno un turno più favorevole al nostro ma ciò non cambia niente, dobbiamo vincere". Per questa ragione la squadra dovrà mettere sul piatto della bilancia un qualcosa in più. "Dovremo prestare molta attenzione sul piano difensivo e cercare di fare male quando si presenta l’occasione concretizzando la grossa mole di lavoro".

È iniziato il conto alla rovescia quando mancano sei gare alla fine della stagione, e in questo rush l’esperienza ha un suo peso. "Ma adesso – spiega Serangeli – contano tanti fattori, non solo l’esperienza, quindi anche la freschezza atletica, la voglia di vincere, non pensare troppo alle altre situazioni ma concentrarsi su di noi". E così si pensa al match di oggi a Montefano, magari la gara d’andata può essere utile per quella di oggi. "Adesso – conclude il dg biancorosso Serangeli – loro costituiscono una formazione del tutto diversa: è rientrato Palmucci, hanno preso Ferretti e l’allenatore ha inciso di più come del resto dimostrano i recenti risultati. Troveremo una formazione diversa".