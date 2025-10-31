Maceratese, Ciabuschi si allontana. Due pullman di tifosi a Termoli

Niente da fare per l’attaccante Jonathan Ciabuschi, l’ultimo tentativo non ha dato i frutti sperati ma nella Maceratese si continua a lavorare e a setacciare il mercato per colmare quella lacuna. L’attaccante ex Atletico Ascoli è nel mirino dell’Heraclea e adesso il sito Notiziaziocalcio.com aggiunge all’elenco anche che il Grosseto sia fortemente interessato al giocatore. Ma c’è anche da pensare alla trasferta di domenica a Termoli dove i biancorossi sono chiamati a una prova d’orgoglio dopo la netta sconfitta nel derby con l’Ancona.

È un momento difficile per la squadra di Possanzini, reduce dalle sconfitte con Notaresco e Ancona, ma a Termoli la formazione potrà contare sul sostegno dei tifosi che al momento hanno organizzato due pullman. I biglietti per la gara di domenica sono disponibili alla segreteria biancorossa allo Stadio dei Pini e potranno essere ritirati oggi dalle 16 alle 18. Il costo è di 12 euro. Il centrocampista biancorosso De Angelis sarà convocato ma difficilmente sarà mandato in campo. Ruani, sostituito con l’Ancona, dovrebbe farcela, ma non è al top mentre Marchegiani si è tolto il tutore alla spalla ma non è pronto per essere impiegato. In uscita il giovane attaccante Guideri, su di lui hanno mostrato interesse Civitanovese e Montegranaro.

"La Maceratese – dice Pino De Filippis, diesse del Termoli – è una buona squadra, ha battuto anche L’Aquila. È una formazione che costruisce l’azione dal basso, ci attende una gara complicata come tutte in campionato perché il girone è tosto. Noi dobbiamo cercare la vittoria". Il diesse conosce gli avversari. "Vanzan è stato un mio giocatore a Campobasso, Lucero a Vasto. Affrontiamo un avversario da tenere d’occhio che può contare su Neglia, Osorio, ha in Gagliardini un buon portiere". Però la squadra di Possanzini è reduce dal pesante ko con l’Ancona. "Tre gol sono arrivati da calci piazzati e una cosa del genere può anche capitare, a ciò aggiungiamo che l’Ancona è una formazione tosta, fisica e ci può stare perdere la partita con un punteggio pesante, a noi per esempio ha rifilato tre gol per cui conosciamo bene la forza della formazione di Maurizi".

La Maceratese troverà un Termoli arrabbiato. "Ci hanno scippato di 2 punti perché il rigore del pareggio assegnato alla Vigor Senigallia non sta né in cielo né in terra. Noi dobbiamo recuperare i punti persi per strada, penso al pareggio interno con il Castelfidardo e spero che questi non pesino più di tanto per gli obiettivi prefissati". Il diesse spiega a cosa ambisce il Termoli. "Centrare la salvezza sarebbe una grande cosa, non vogliamo soffrire come l’anno scorso".