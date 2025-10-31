Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Maceratese, Ciabuschi si allontana. Due pullman di tifosi a Termoli

Maceratese, Ciabuschi si allontana. Due pullman di tifosi a Termoli

La punta è contesa dai pugliesi dell’Heraclea e dal Grosseto. Ruani dovrebbe esserci domenica

di LORENZO MONACHESI
31 ottobre 2025
L’attaccante Osorio in azione (foto Calavita)

L’attaccante Osorio in azione (foto Calavita)

XWhatsAppPrint

Niente da fare per l’attaccante Jonathan Ciabuschi, l’ultimo tentativo non ha dato i frutti sperati ma nella Maceratese si continua a lavorare e a setacciare il mercato per colmare quella lacuna. L’attaccante ex Atletico Ascoli è nel mirino dell’Heraclea e adesso il sito Notiziaziocalcio.com aggiunge all’elenco anche che il Grosseto sia fortemente interessato al giocatore. Ma c’è anche da pensare alla trasferta di domenica a Termoli dove i biancorossi sono chiamati a una prova d’orgoglio dopo la netta sconfitta nel derby con l’Ancona.

È un momento difficile per la squadra di Possanzini, reduce dalle sconfitte con Notaresco e Ancona, ma a Termoli la formazione potrà contare sul sostegno dei tifosi che al momento hanno organizzato due pullman. I biglietti per la gara di domenica sono disponibili alla segreteria biancorossa allo Stadio dei Pini e potranno essere ritirati oggi dalle 16 alle 18. Il costo è di 12 euro. Il centrocampista biancorosso De Angelis sarà convocato ma difficilmente sarà mandato in campo. Ruani, sostituito con l’Ancona, dovrebbe farcela, ma non è al top mentre Marchegiani si è tolto il tutore alla spalla ma non è pronto per essere impiegato. In uscita il giovane attaccante Guideri, su di lui hanno mostrato interesse Civitanovese e Montegranaro.

"La Maceratese – dice Pino De Filippis, diesse del Termoli – è una buona squadra, ha battuto anche L’Aquila. È una formazione che costruisce l’azione dal basso, ci attende una gara complicata come tutte in campionato perché il girone è tosto. Noi dobbiamo cercare la vittoria". Il diesse conosce gli avversari. "Vanzan è stato un mio giocatore a Campobasso, Lucero a Vasto. Affrontiamo un avversario da tenere d’occhio che può contare su Neglia, Osorio, ha in Gagliardini un buon portiere". Però la squadra di Possanzini è reduce dal pesante ko con l’Ancona. "Tre gol sono arrivati da calci piazzati e una cosa del genere può anche capitare, a ciò aggiungiamo che l’Ancona è una formazione tosta, fisica e ci può stare perdere la partita con un punteggio pesante, a noi per esempio ha rifilato tre gol per cui conosciamo bene la forza della formazione di Maurizi".

La Maceratese troverà un Termoli arrabbiato. "Ci hanno scippato di 2 punti perché il rigore del pareggio assegnato alla Vigor Senigallia non sta né in cielo né in terra. Noi dobbiamo recuperare i punti persi per strada, penso al pareggio interno con il Castelfidardo e spero che questi non pesino più di tanto per gli obiettivi prefissati". Il diesse spiega a cosa ambisce il Termoli. "Centrare la salvezza sarebbe una grande cosa, non vogliamo soffrire come l’anno scorso".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su