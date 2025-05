Maceratese: colloqui decisivi per la squadra di serie D

Martedì inizieranno i colloqui con i giocatori della vecchia guardia e in quelle occasioni lo staff tecnico giocherà a carte scoperte, nel senso si saprà chi rientra nei programmi tecnici della Maceratese in serie D. In altre parole si comincia a pensare alla costruzione della squadra. Adesso si deve inevitabilmente affrontare un discorso tecnico dopo avere risolto la questione allenatore con la conferma di Matteo Possanzini. Il compito del diesse Nicolò De Cesare e del direttore generale Stefano Serangeli sarà tradurre i desideri del tecnico individuando quei giocatori con le caratteristiche che si sposano alle idee dell’allenatore. È anche vero che c’è ancora da completare lo staff tecnico, ma Emanuele Liberti è verso la conferma come secondo di Possanzini. Anche con Matteo Siroti si va verso la conferma, magari i suoi compiti potrebbero essere ampliati e non avere più solo il ruolo di capo scouting. Ma è indubbio che Siroti si occuperà comunque ancora di giovani con il compito di scovare altri elementi su cui puntare per la formazione maggiore. La nuova Maceratese sposerà ancora su una linea verde, ma nel contempo è decisa ad alimentare quell’entusiasmo esploso nell’ultima stagione conclusa con la promozione in serie D.