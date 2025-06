Maceratese: colloqui in corso per il futuro, Bongelli verso la Samb

Da oggi iniziano i colloqui per capire da quali giocatori dello scorso anno la Maceratese può ripartire. La sensazione è che Riccardo Bongelli ceda alle proposte della Samb e la società biancorossa non si opporrà alle legittime aspirazioni del giovane, in altre parole cercherà un accordo con la società rivierasca. Si sta ragionando se dare le chiavi del centrocampo a un giocatore esperto. Della vecchia guardia dovrebbero rimanere Lucero, Mastrippolito, Ciattaglia, Vanzan, Marras, Ruani e Nasic. In serie D devono giocare tre under nella formazione titolare: uno sarà di certo Ciattaglia, ma dove mettere gli altri due? Magari uno in attacco e l’altro potrebbe essere in porta come la stragrande maggioranza delle formazioni di questo campionato, in quest’ultimo caso c’è da valutare la posizione di Gagliardini che la dirigenza vorrebbe mantenere. È un momento delicato della stagione perché lo staff tecnico è chiamato disegnare la nuova Maceratese e a rispondere ai desideri del tecnico Possanzini che chiede una maggiore qualità salendo di una categoria. A ciò si aggiunga che la società sta cercando degli under di qualità perché, come visto l’anno scorso, sono i giovani a fare spesso la differenza.