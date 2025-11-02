"Maceratese con tanta voglia di riscatto"

"A Termoli desiderosi di riscattarci dopo la pesante sconfitta casalinga con l’Ancona". È lo spirito che anima la Maceratese dalle parole dell’allenatore Matteo Possanzini. "Oggi – aggiunge – non mancheranno le insidie, a cominciare dalla formazione locale che sul suo campo ha colto risultati importanti, ha un tecnico esperto che sa complicare agli avversari come sviluppare le trame di gioco". La Maceratese arriva all’appuntamento senza il difensore centrale Pablo Lucero. "Ha un problema muscolare accusato nel match con l’Ancona, ma farà bene chi giocherà al suo posto".

Ma il punto è un altro: la netta sconfitta interna con l’Ancona (1-5) può avere minato le certezze della squadra che ora può accusare quel peso. "Quel risultato pesa e peserà anche all’inizio della paritta di oggi, ma dobbiamo essere bravi e lucidi a restare in partita e a fare le cose con razionalità perché abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti". L’allenatore chiede compattezza, altrimenti si va a incontro a brutte figure. "L’errore è disunirci nelle difficoltà, ma ognuno deve tirare fuori il meglio di sé perché se non c’è una reazione si va incontro ad altri sbagli". Il pubblico dimostra con i fatti di essere vicino alla squadra, sono stati venduti i 110 biglietti a disposizione dei tifosi biancorossi. "Il pubblico – sottolinea Possanzini – è la nostra arma in più, l’elemento distintivo, è un dato di fatto che nessuno ha il nostro stesso numero di spettatori nelle gare interne. Di contro è normale che le esigenze e le aspettative della piazza siano all’altezza e noi dobbiamo fare di tutto per renderli orgogliosi. In campo dobbiamo concentrarci su cosa sappiamo fare, se dovessimo avere paura diminuirà il nostro potenziale".

È una Maceratese che deve muovere la classifica perché la situazione non si aggravi ancora, perché non subentri poi la paura. Ecco che la gara di Termoli rappresenta uno snodo importante del campionato e per questa ragione la squadra è partita il giorno prima per il Molise. Insomma, non si vuole lasciare nulla caso. I due centrali dovrebbero essere Mastrippolito e Morganti con Perini e Ciattagia sugli esterni. I due di centrocampo potrebbero essere Ambrogi e Ruani, ma quest’ultimo per precauzione non potrebbe partire titolare dopo che ha chiesto il cambio con l’Ancona e al suo posto potrebbe esserci Sabattini. La punta centrale sarà Osorio con Neglia e Gagliardi sulle corsie e Marras alle spalle dell’attaccante centrale.