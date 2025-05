Maceratese: Crocioni riflette sul futuro della squadra in Serie D

Sono giorni di riflessione per Alberto Crocioni, presidente della Maceratese, perché sono da sciogliere dei punti interrogativi da cui dipenderà la stagione dei biancorossi in D. Da un lato squadra vincente non si tocca, però è evidente che ci siano altri aspetti da essere valutati dalla dirigenza dopo l’incontro con il direttore generale Stefano Serangeli e con il diesse Nicolò De Cesare. Sono trascorse due settimane da quando i biancorossi hanno vinto lo spareggio con la K Sport e c’è, tra i tifosi, chi è rimasto perplesso avendo pensato che la conferma del dg e del diesse fosse una cosa scontata. La sensazione è che Crocioni sia intenzionato a proseguire con il duo Serangeli-De Cesare per i quali ha speso spesso belle parole, oltre a quelle date dal campo dove i biancorossi hanno conquistato la D. Potrebbe anche darsi che siano state avanzate ai dirigenti altre richieste perché la Maceratese possa farsi trovare pronta in una categoria superiore dove la concorrenza è maggiore. In altre parole potrebbe servire un ulteriore salto di qualità nella struttura perché ora la priorità primaria è mantenere l’entusiasmo dopo una stagione vincente. L’unico modo è allestire una formazione che possa bene figurare anche in D. Ma per fare ciò è indispensabile una programmazione ed ecco che certe scelte non possono aspettare più di tanto anche perché altre realtà stanno gettando le basi per il futuro.