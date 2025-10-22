Maceratese, domenica c’è l’Ancona. Per l’attacco piace Ciabuschi. Difficile il recupero di De Angelis

Acquista il giornale
di LORENZO MONACHESI
22 ottobre 2025
La squadra a rapporto da Possanzini prima dell’allenamento

Tre vittorie e cinque sconfitte: un bilancio che mantiene la Maceratese ancora in linea di galleggiamento ma è un trend da migliorare e domenica a Notaresco si è persa l’occasione di tornare a casa con un punto in una gara da dimenticare. Innanzitutto il risultato, poi una prestazione incolore, molti biancorossi si sono espressi al di sotto delle aspettative e il rigore sbagliato da Osorio quando il designato era Marras. Inoltre continua a tenere banco il discorso attaccante: lo stesso Possanzini lo ha detto chiaramente che manca un centravanti di peso, un punto di riferimento come lo scorso anno è stato Luca Cognigni, quest’estate è stata fatta una scommessa su Marsilii fallita sul nascere tanto che le strade si sono subito divise. Ora è tornato in auge il nome di Jonathan Ciabuschi, ex Atletico Ascoli, sul quale c’è pure il Giulianova. "Stiamo monitorando la situazione – ha detto il dg biancorosso Stefano Serangeli nella trasmissione Lunediretta su tv Centromarche – in quanto il giocatore deve rispondere a determinati requisiti tecnici ed economici". A inizio del mese Marsilii ha lasciato la Maceratese, ma il suo addio era nell’aria da tempo, assieme all’attaccante esterno Konè, anche quest’ultimo non è rientrato nel progetto biancorosso. L’altro aspetto al centro della discussione è stato il rigore che Osorio ha voluto battere e poi ha sbagliato, un’occasione gettata al vento perché avrebbe potuto dare il pareggio alla Maceratese in una partita molto importante e alla vigilia di una sfida difficilissima contro l’Ancona. "È stato un episodio – riconosce Serangeli – che avrebbe potuto cambiare la partita in cui però abbiamo meritato la sconfitta. Poi Osorio è stato sostituito per non correre rischi avendo accusato poco prima un problema fisico e la gara aveva preso una strada ben precisa. Non è piaciuto quanto successo in occasione del rigore, ma nel calcio sono cose che succedono e ora parleremmo di altro se avesse segnato". Probabilmente il problema sarebbe rimasto perché l’allenatore dà le direttive e i giocatori devono rispettarle. E domenica ci sarà l’Ancona che con 19 punti è all’inseguimento della capolista Ostiamare che guida la classifica a punteggio pieno dopo otto gare. Nella trasmissione c’era anche Agenore Maurizi, allenatore dell’Ancona. "Ci aspetta una battaglia. Ci sono tanti modi di interpretare il calcio e quello della Maceratese è propositivo, noi invece prediligiamo il pressing e il gioco verticale". E come se non bastasse alla Maceratese ci sono punti interrogativi legati agli infortuni di De Angelis, sul quale le speranze di recupero sono minime, a differenza di Neglia e Lucero che potrebbero farcela.

© Riproduzione riservata

