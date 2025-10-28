Maceratese dominata dall’Ancona. Tifoseria delusa da riconquistare

È tempo di agire piuttosto che di riflettere perché in nove giornate di campionato la Maceratese ha dimostrato di avere tanti problemi e l’Ancona li ha messi a nudo impartendo una lezione di umiltà e concretezza a un avversario presuntuoso. Lo stesso dg Stefano Serangeli, che si è assunto le responsabilità avendo fatto come ha detto ogni scelta, a fine gara ha ammesso "che bisogna avere l’umiltà di capire che l’avversario ha qualcosa di più e che si devono usare altre armi per portare a casa il risultato". Ma sotto questo aspetto l’allenatore Matteo Possanzini è granitico e non conosce mezze misure come la sua squadra che in nove gare non ha mai pareggiato perdendo in sei occasioni e vincendo tre volte. La presunzione nasce da uno schieramento iper offensivo con quattro giocatori portati all’offensiva e un centrocampista propenso ad attaccare lo spazio: a una simile scelta formazioni concrete e senza fronzoli come l’Ancona vanno a nozze su un campo dalle dimensioni dell’Helvia Recina Pino Brizi. Questo schieramento, fatto a prescindere dall’avversario, ha fruttato 10 gol all’attivo e 15 al passivo.

In questi giorni ha tenuto banco l’arrivo di un attaccante centrale, in effetti nella rosa ci sono tante mezze punte ed esterni senza quel tipo di giocatore capace di essere un punto di riferimento così come è stato l’anno scorso Cognigni. Ma non è solo lì il problema: la difesa è in difficoltà e i 15 gol al passivo lo dimostrano in modo evidente. La squadra soffre enormemente su ogni calcio piazzato anche perché i biancorossi non hanno la fisicità sufficiente per contrastare avversari molto più aitanti e superiori sul piano fisico. È tempo di agire rivisitando la rosa per raddrizzare una stagione che ha preso una bruttissima piega.

Il presidente Alberto Crocioni deve prendere in mano la situazione e fare sentire la sua voce perché l’entusiasmo dello scorso anno non si trasformi in malcontento, perché c’è da riconquistare la tanta gente accorsa allo stadio dove ha assistito a una prestazione imbarazzante, dove la squadra non ha reagito dopo il secondo gol dell’Ancona che ha finito per dominare in lungo e in largo. E alla fine molti hanno lasciato lo stadio prima che l’arbitro fischiasse la fine. Adesso il calendario propone delle partite contro avversari sulla carta più alla portata della Maceratese, sono le gare in cui è vietato fallire e da sfruttare per ricominciare la risalita, ma mai come in questo momento la pressione è sulle spalle della squadra che deve fornire delle risposte, a partire dalla trasferta di domenica a Termoli.