Maceratese e K Sport Montecchio Gallo: spareggio decisivo per la promozione in Serie D

Alle 16.30 di domenica Maceratese-K Sport Montecchio Gallo si sfideranno a Senigallia nello spareggio che mette in palio la promozione in serie D. Se dopo i 90 minuti il risultato dovesse essere ancora in parità si procederà a giocare due supplementari di 15 minuti ciascuno e, infine, ci si affiderà ai rigori nel caso in cui non ci fosse ancora una vincitrice.

Il comitato della Federcalcio Marche ha poi fissato per domenica il playoff tra Chiesanuova e Tolentino, si giocherà al S. Ultimi di Chiesanuova alle 16.30.

Si prevede una settimana intensa per lo staff medico della Maceratese che proverà a rimettere a posto il giovane Riccardo Bongelli, c’è anche da considerare che Andrea Del Moro, un altro under, non è al top. In compenso sono recuperati il difensore Pablo Javier Lucero e il centrocampista offensivo Lorenzo Albanesi. Oggi i biancorossi inizieranno a gettare le basi per il match di domenica contro la K Sport. "Abbiamo sempre sperato e coltivato il sogno di avere un’altra possibilità". È quanto ha detto Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, che ha mostrato soddisfazione per affrontare di nuovo la K Sport Montecchio Gallo dopo l’amarezza dello scontro diretto quando i biancorossi sono stati battuti nei minuti finali. "Sono state emozioni molto forti – aggiunge il tecnico pensando al post gara con il Monturano – ed è bello viverle assieme ai tifosi che ringrazio. Dedichiamo la vittoria a Leonardo (il giovane tifoso biancorosso che sta lottando contro la leucemia) e a tutti i sostenitori".

La netta vittoria sul Monturano e la contemporanea sconfitta della K Sport hanno rimesso in gioco la promozione diretta in D. "Il calcio dà sempre una seconda occasione". Sono state settimane difficili. Ho letto – dice il tecnico – tante considerazioni sui gol fatti e subiti, sui punti persi con la K Sport. Io penso che dobbiamo considerare da dove siamo partiti, di avere fatto 22 punti in più rispetto allo scorso anno, di essere riusciti a unire tante componenti come pubblico, squadra, società. Sia chiaro, siamo perfettamente consapevoli di non avere fatto ancora nulla, ma è comunque bello vivere certe sensazioni".

Contro il Monturano il tecnico ha schierato la squadra in modo differente. "La scelta – dice – è di privilegiare la profondità sfruttando appieno le caratteristiche dei giocatori. È una Maceratese che mi rende orgoglioso perché ha sempre mantenuto la sua identità". Da adesso si pensa alla partita di domenica in cui i biancorossi sono chiamati a rendere memorabile questo campionato.