Maceratese, esame con la Vigor: "C’è entusiasmo per l’esordio"

"C’è entusiasmo per la prima gara in una categoria a cui la Maceratese mancava da tempo". Il difensore biancorosso Pablo Lucero suona la carica per il match di oggi contro la Vigor Senigallia in programma alle 15 all’Helvia Recina Pino Brizi. "Scenderemo in campo con umiltà – aggiunge – senza portarci dietro la pesante sconfitta di sette giorni fa. È una Maceratese che giocherà contro se stessa perché vogliamo salire ancora di livello rispetto alla nostra migliore versione". I biancorossi dovranno fare i conti con un avversario che si presenta insidioso. "Scenderemo in campo con il massimo rispetto di una squadra che conosce la categoria, che la frequenta da tempo, noi dovremo essere attenti a ogni dettaglio e riprendere quel percorso iniziato lo scorso anno e che ci ha portato in D". La squadra tornerà a giocare sul suo campo e questo non è affatto un aspetto secondario, la partita segna anche il debutto di Lucero nella D italiana. "Per me è tutto nuovo come per altri miei compagni, ma la Maceratese gioca di squadra, noi camminiamo insieme e affrontiamo in modo differente le difficoltà che a mano a mano si presentano lungo la strada". Portare la fascia da capitano è un’investitura significativa. "È una responsabilità ma anche un orgoglio essere il capitano di un gruppo sensazionale". In città cresce l’attesa per questa gara. "La gente verrà in massa, i tifosi ci fermano per strada, l’entusiasmo si tocca con mano e ci rende orgogliosi ma anche responsabili".

Possanzini non potrà contare su De Angelis, l’ex Vigor deve scontare un turno di squalifica. Ma la Vigor non sarà al completo, mentre c’è da aspettare per vedere in campo il neo acquisto Gagliardi. Ma anche la Vigor accusa dei problemi: Magi Galluzzi e De Feo stanno recuperando da alcune noie fisiche, tuttavia non sono ancora al top. Beu invece è squalificato, ancora lontani dal ritorno tra i convocati Milli e Parrinello. "Su De Feo – dice Magi, allenatore della Vigor ed ex della Maceratese – non ho ancora deciso, non so dire se giocherà dall’inizio, se entrerà a gara in corso oppure se rimarrà in panchina. Per quanto riguarda Milli, siamo in attesa di scoprire l’esito degli esami alla spalla: la sua assenza è un problema perché, al momento, non è un giocatore sostituibile in mezzo al campo". Il tecnico sulla partita. "Sarà un derby vero – ha detto Magi – e molto intenso: con ogni probabilità i ritmi saranno alti sin dal primo minuto, logicamente nella ripresa alcuni fattori, come la temperatura ancora elevata, potrebbero rallentare i giocatori".