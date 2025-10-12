Maceratese, esame con L’Aquila: "Ci sentiamo quasi da prima fascia"

"La prova a Teramo ci ha fatto fare un passo avanti sul piano della consapevolezza, ci siamo sentiti vicini a una squadra di prima fascia e questo ci dà fiducia per la gara interna di oggi contro L’Aquila". È quanto dice Federico Gagliardini, portiere della Maceratese, in una partita che si preannuncia ricca di lavoro per il reparto difensivo considerando che gli abruzzesi hanno realizzato 16 gol. "Si tratta – spiega – di una squadra di assoluto livello che può contare su individualità importanti sul piano tecnico. Loro sono bravi nei duelli e sono una formazione fisica, dovremo essere abili a portare la gara sui binari a noi più congeniali".

L’Aquila è una formazione che attacca molto alta tenendo la difesa avanzata e ciò può creare dei problemi considerando gli ampi spazi e difensori non particolarmente veloci. Magari per una volta potrebbe essere un vantaggio non avere una prima punta di ruolo, ma serviranno giocatori veloci e che vadano subito al sodo. È il secondo appuntamento di un ottobre che vede i biancorossi sfidare formazioni d’alta classifica, dopo L’Aquila ci saranno Notaresco e Ancona per cui è indispensabile muovere la classifica. Gli abruzzesi sono abili nel gioco aereo, Possanzini ha convocato Lucero, ciò fa pensare che il giocatore sia stato recuperato ma è anche bene non correre inutili rischi come il recente passato insegna. L’anno scorso il difensore ha saltato le ultime gare di campionato perché mandato in campo e al 10’ è stato sostituito, segno evidente che non era pronto per essere utilizzato.

Oggi la Maceratese potrà contare sull’incitamento dei tifosi che non perdono occasione per stare vicino alla squadra. "A Teramo – ricorda Gagliardini – è sembrato di giocare da noi avendo visto quanta gente c’era nel settore ospiti: li ringraziamo per l’apporto". C’è un altro aspetto che rende il portiere fiducioso. "Lo spirito – dice – è quello giusto, da luglio ci sono state diverse tappe e siamo stati bravi a velocizzare il cammino. Ogni partita e allenamento vedo un passo avanti e sono convinto che arriveranno risultati migliori".

La sensazione è che Possanzini cambi ancora una volta formazione con Gagliardini che dovrebbe tornare a indossare la maglia da titolare. Mastrippolito e Morganti saranno i centrali con Ciattaglia e Perini sugli esterni; Ambrogi e De Angelis davanti alla difesa con Osorio punta centrale dietro al quale agiranno Negli Ruani e Marras. L’Aquila si presenta nella formazione tipo. L’allenatore Pocheschi schiera la squadra col 3-4-2-1: davanti al giovane portiere Michielini ci sarà una difesa a 3 (Tabcar, Scognamiglio, Brunetti), quindi Cioffredi, Zampa, Buchel e Brunetti; dietro le punte c’è Banegas, un esterno che il tecnico impiega come trequartista ma che spesso va sulle corsie; davanti l’ex Sparacello e Di Rienzo.