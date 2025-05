Maceratese: esauriti i biglietti per lo spareggio contro K Sport Montecchio Gallo

Già finiti i duemila biglietti, a 15 euro ciascuno, a disposizione della Maceratese per lo spareggio di domenica alle 16.30 al Del Conero contro la K Sport Montecchio Gallo che mette in palio la serie D. Venduti in quattro ore i mille biglietti per la curva e i mille per la tribuna riservati ai tifosi biancorossi. Ieri, appena ricevuto il via libera, i tifosi sono accorsi al botteghino dell’Helvia Recina - Pino Brizi e alla Tabaccheria Monachesi in via dei Velini per accaparrarsi il prezioso tagliando.

Il presidente Alberto Crocioni chiederà di averne degli altri per soddisfare l’elevata richiesta considerando che si gioca in un impianto con una capienza più che soddisfacente.

Se oggi non sarà esaudita la richiesta di potere mettere in vendita altri biglietti saranno inattivi i due punti vendita: il botteghino dell’Helvia Recina - Pino Brizi e la Tabaccheria Monachesi. Si ricorda, qualora dovesse essere riaperta la vendita, che i biglietti sono nominativi e l’acquirente deve presentare un documento. Sono 600 i biglietti a disposizione dei tifosi della K Sport Montecchio Gallo.

Le Marche non si sono dimostrate all’altezza di organizzare e gestire uno spareggio del campionato di Eccellenza dando vita a diversi malumori. È un sistema organizzativo da rivedere: non è possibile avere il via libera a vendere i biglietti quando mancano 72 ore alla partita, mentre sono a disposizione quelli per la finale Champions di fine maggio. Senza dimenticare quanto ci sia voluto per individuare la sede: prima Senigallia il 4 maggio, poi quella soluzione è saltata ed è stato un rincorrersi di ipotesi fino a individuare il Del Conero spostando lo spareggio all’11 maggio.

C’era una possibilità che il campionato si potesse decidere allo spareggio, quindi c’era l’occasione di fare tutto per tempo anziché all’ultimo momento, come è successo.