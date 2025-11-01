Maceratese, guai in difesa. Si ferma anche Lucero

Pablo Lucero alza bandiera bianca: il difensore è infortunato e non è stato nemmeno convocato per la sfida di domani a Termoli. Nella stagione non è il primo difensore costretto a fermarsi in infermeria e anche per questa ragione si sta cercando sul mercato un giocatore che possa migliorare la qualità del reparto. Non ci sarà nemmeno il giovane Giosuè Marchegiani infortunatosi nel match contro la Sammaurese. Sarà a Termoli invece il centrocampista Alessandro De Angelis, ma difficilmente potrà andare in campo per non compromettere il recupero. Ieri il Grosseto ha annunciato di avere definito l’acquisto dell’attaccante Jonathan Ciabuschi, il giocatore da mesi era finito nel mirino della Maceratese, ma era nell’aria che la trattativa fosse destinata a fallire perché in tutti questi giorni la punta ha rimandato sempre la decisione. Ma adesso il mercato può passare momentaneamente in secondo piano, c’è da pensare solamente alla gara di domani a Termoli. L’allenatore Possanzini ha diramato i convocati: Gagliardini, Cusin, Ciattaglia, Perini, Mastrippolito, Morganti, Sciarra, Vanzan, Ambrogi, De Angelis, Nasic, Ruani, Sabattini, Marras, Cirulli, Osorio, Neglia, Papa, Gagliardi, Lorenzi. Oggi la squadra sosterrà un allenamento e dopo pranzo partirà per Termoli dove giocherà una partita molto importante.

I biancorossi sono attesi da un Termoli abituato a lottare in serie D per mantenere la categoria, è una squadra che dà filo da torcere alle avversarie e la Maceratese è chiamata a una prestazione di orgoglio dopo la lezione rimediata nel derby con l’Ancona che ha dominato in lungo e in largo all’Helvia Recina - Pino Brizi rifilando cinque gol alla formazione di Possanzini. Tutti si attendono una prestazione di carattere da parte della squadra.

Sono stati venduti i 110 biglietti messi a disposizione della Maceratese, i tifosi hanno organizzato un paio di pullman pur di stare vicini alla squadra in un momento difficile. È indispensabile tornare a casa con un risultato positivo per non compromettere la classifica, per guardare con fiducia ai prossimi impegni. A ottobre la Maceratese ha raccolto 3 punti con la vittoria interna su L’Aquila, mentre c’è stato disco rosso contro Teramo, Notaresco e Ancona. Dopo questa fase la squadra è attesa da avversari più alla sua portata perché, a parte l’Atletico Ascoli, coltivano lo stesso obiettivo di salvezza. Ma proprio per questa ragione sono partite dal valore doppio, intanto si pensi a non sbagliare la sfida a Termoli.