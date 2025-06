Maceratese, idea De Silvestro. L’Urbino corteggia Cirulli

I tifosi della Maceratese attendono con impazienza i primi volti nuovi per affrontare senza problemi il campionato di serie D. Tanti nel frattempo i nomi che sono stati accostati al club biancorosso, specialmente in attacco dove c’è un’urgenza dopo la partenza di Luca Cognigni accasatosi al Trodica: si è parlato di Francesco Casolla del Fossombrone, di Elio De Silvestro ex Fermana e Avezzano, di Giordano Bardeggia dell’Urbino. Intanto in casa biancorossa c’è una novità nel settore giovanile: non sarà più Paolo Morresi il responsabile del settore giovanile della Maceratese, si chiude così una parentesi durata cinque anni.

Per la terza stagione consecutiva, Manuel Zingaretti vestirà i colori dell’Urbania (Eccellnza), la società è interessata a Salvatore Kevin Buonavoglia (classe 2001) che si è fatto apprezzare nelle fila della Civitanovese. L’attaccante Bardeggia dell’Urbino (12 gol nella passata stagione) piace all’Ancona e alla Maceratese, i ducali stanno così pensando a Francesco Altobello, punta del Monturano, e a Mirco Cirulli, attaccante esterno della Maceratese. Il Notaresco (Serie D) ha scelto Roberto Vagnoni come allenatore che ha già guidato gli abruzzesi nella stagione 2019-2020 sfiorando la serie C, il tecnico, ex giocatore della Maceratese, è stato lo scorso anno sulla panchina dell’Azzurra Colli che ha affidato la guida tecnica a Sante Alfonsi, nelle ultime due stagioni ha lavorato a Civitanova.

Il Montefano ufficializza gli addii di Manuel Di Lallo, Davide Bianchi e Fabrizio D’Auria. Si sta muovendo bene la Sangiustese che ha ufficializzato l’esterno offensivo Aleksander Strupsceki, classe 2002, manca solo l’annuncio per il difensore Daniele Postacchini, ex Montefano. La Vigor Montecosaro (Promozione) ha confermato Alessandro Pepi.

L’Elite Tolentino ha confermato l’allenatore Emanuele Ruggeri e il suo vice sarà Andrea Fattori, rimane anche il preparatore dei portieri Cristian Giovagnini. Per quanto riguarda la rosa, restano Mauro Aringoli, Riccardo Francia, Lorenzo Paparoni, Ali Copani, Francesco Capponi, Ervin Ajradinoski.

Il Montecassiano getta le basi per la prossima stagione con le conferme di Omar Pigliacampo, Federico Candidi, Federico Dario, Franco Nicolas Micucci e Mattia Chiaraberta.

Continuano i movimenti in uscita in casa Folgore Castelraimondo: salutano i biancoazzurri, infatti, anche Lorenzo Buldorini, Lorenzo Nardini e Mihai Ronconi.