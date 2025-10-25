Maceratese, il derby visto da Ruani: "Daremo tutto, ci servono i punti"

"Si prevede una gara tosta con l’Ancona, del resto basta guardarne la classifica ma noi ci faremo trovare pronti". Il giovane Edoardo Ruani, centrocampista offensivo della Maceratese, parla del derby di domani quando alle 15 all’Helvia Recina Pino Brizi scenderà in campo la seconda della classe. "Dovremo stare accorti – prosegue – e avere un occhio di riguardo a tutti". In questi giorni Possanzini insisterà su alcuni concetti. "Ci dice di continuare con la nostra idea di calcio, di correre, di impegnarci al massimo perché solo in questo modo possono arrivare i risultati. Di certo troveremo di fronte un avversario forte, ma possiamo farcela così abbiamo fatto contro L’Aquila. abbiamo bisogno di punti e giocheremo al massimo delle nostre potenzialità". I biancorossi sono reduci dal passo falso a Notaresco e quella sconfitta ha lasciato un altro insegnamento. "Ci ha detto che ogni gara ha le sue insidie e non c’è mai da dare nulla per scontato". Ruani ha giocato nell’Ancona. "Ricordo i tifosi agli allenamenti, la gente alle gare, un bel tifo e un ambiente positivo, purtroppo l’ultima parte non è andata bene". Ruani è di Macerata e ogni partita con la maglia biancorossa ha un valore particolare. "Sono del posto e so quanto conti riuscire a tagliare il traguardo della salvezza, quanto sia importante sudare la maglia, non risparmiarsi mai e tutti questi aspetti si sono verificati e non sono passati inosservati ai tifosi che ci seguono con immutata passione". La Maceratese ha già affrontato la capolista e imbattuta Ostiamare e domani dovrà vedersela con chi ne vuole prendere il posto. "Entrambe sono formazioni esperte e concrete, contro l’Ostiamare non meritavamo la sconfitta, l’Ancona è sulla stessa falsariga". Domani l’ultimo impegno di un ottobre in cui la Maceratese ha sfidato molte big. "Abbiamo affrontato tre delle prime quattro e Notaresco, cerchiamo di chiudere nel migliore dei modi un mese difficile, ma il campionato è sempre tosto perché, come abbiamo visto, ogni gara nasconde più di un’insidia".

Fino a ieri sono stati venduti 1.400 biglietti, di cui cui 300 circa acquistati dai tifosi dell’Ancona. Per quanto riguarda l’infermeria non sarà disponibile De Angelis, mentre Neglia è nelle condizioni di scendere in campo così come Lucero.

C’è da attendere la prossima settimana per il capitolo attaccante: la parola spetta a Jonathan Ciabuschi che sul piatto ha due proposte: una della Maceratese e l’altra della società pugliese Heraclea.