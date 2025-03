Maceratese, il rush finale: "Ci sarà da combattere"

"Si va verso un finale di stagione in cui ci sarà da combattere fino all’ultima giornata". Federico Gagliardini, portiere della Maceratese, getta lo sguardo avanti senza perdere di vista l’attualità e il presente è la gara di domenica a Montefano. "Ci attende un avversario organizzato e con buone individualità, che ha avuto tempo per lavorare con il nuovo tecnico". La Maceratese non cambia registro. "Abbiamo una identità ben precisa nel gioco e dobbiamo puntare su quello, indipendentemente dall’avversario che avremo di fronte. Dobbiamo essere concentrati cercando di aumentare il livello, migliorando di volta in volta le scelte e l’interpretazione".

Alla guida del Montefano c’è Peppino Amadio che ha allenato anche la Maceratese. "Mi aspetto da parte loro una gara intensa in cui metteranno sul piatto organizzazione e attenzione". La Maceratese in trasferta ha raccolto 27 punti e in casa 25. "Il dato dimostra che ogni volta cerchiamo di ottenere il massimo a prescindere dal fattore campo, ma ci piace giocare sul nostro campo di fronte ai tifosi biancorossi. La spiegazione di questo differente rendimento può essere individuata nel fatto che le squadre giocando in casa sono portate a fare un qualcosa in più, mentre da noi troviamo gli avversari più chiusi".

È un braccio di ferro tra Maceratese e K Sport, ma potrebbero inserirsi anche altre realtà. "Tolentino e Chiesanuova sono abbastanza vicine, ma fare tabelle è inutile perché dobbiamo concentrarci solo su di noi". Molti addetti ai lavori sostengono che sarà decisivo lo scontro diretto alla penultima giornata. "Ma prima ci sono quattro gare e 12 punti a disposizione, pensiamo a quelli cominciando da Montefano". In questa cosa il pubblico potrà garantire una spinta. "Sicuramente, è un aiuto che ci viene trasmesso sin dalla preparazione".