Maceratese, in parità il test a Bastia. Biancorossi raggiunti per due volte

2

MACERATESE

2

: Belia, Cozzali, Trottini, Battistelli, Giabbecucci, Tondini, Bagnolo, Mendes, Hysenai, Del Prete, Passaquieti. Entrati nella ripresa: Rossi, Balducci, Romio, Ndiaye, Kapitan, Bodnar, Brevi, Ouchen, Boldrini, Dedja, Confessore. All.: Tomassoli.

MACERATESE: Gagliardini, Ciattaglia, Pazzaglia, Lucero, Morganti, De Angelis, Sabatini, Ruani, Marras, Papa, Osorio. Entrati nella ripresa: Sileoni, Prugni, Borgiani, Romitelli, Ambrogi, Sciarra, Cirulli, Kone, Gironella, Lorenzi, Perini, Viscillo, Marchigiani, Marsili. All.: Possanzini.

Reti: 17’ pt Morganti, 31’ pt Del Prete rig., 25’ st Marsilii, 36’ st Romio.

Buon test per la Maceratese in casa di un Bastia chiamato a recitare un ruolo importante nel campionato di Eccellenza umbra. Terreno di gioco in perfette condizioni al Degli Esposti e grande fair play tra le due squadre, a suggellare un’amicizia tra i club e tra i presidenti, Mammoli e Crocioni.

Pronti via ed è subito la Maceratese a dettare i tempi, con l’undici allenato da Matteo Possanzini che prende in mano le redini del gioco e trova il vantaggio al minuto 17. La rete del vantaggio marchigiano porta la firma di Morganti, il giocatore si dimostra il più abile di tutti a svettare su calcio d’angolo. La rete subita ha l’effetto di scuotere la formazione di casa. Il tecnico locale Tomassoli si fa sentire dalla panchina e, al minuto 32, il direttore di gara ravvisa un tocco di mano, in area marchigiana, su cross di Cozzali. Rigore. Dagli undici metri si presenta capitan Del Prete che non sbaglia. Si va all’intervallo sull’1-1 e, nella ripresa, inizia la girandola dei cambi copn i tecnici che approfittano per verificare lo stato di forma dei giocatori in rosa.

Proprio uno dei neo entrati, l’attaccante Marsilii, al 70’, firma il vantaggio dei marchigiani dopo una bella combinazione al limite con Cirulli. Il tecnico di casa Tomassoli pesca ancora in panchina e i nuovi entrati danno maggiore verve alla formazione umbra che chiude il match in attacco firmando la rete del 2-2. È il minuto 81 quando Romio si mette in proprio e trova la stoccata sulla quale il portiere marchigiano non può nulla. Triplice fischio al Degli Esposti e terzo tempo fra gli applausi, con l’appuntamento già alla prossima edizione dell’amichevole, sperando che porti fortuna ad entrambe le compagini.

Adesso i giocatori di Possanzini godranno di alcuni giorni di riposo e da lunedì si ricomincia a preparare la stagione, il 23 sera ci sarà il primo impegno ufficiale con il preliminare di Coppa Italia a Recanati. Ma prima, per la precisione il 20, alle 17.30 la Maceratese disputerà un allenamento congiunto con il Borgo Mogliano.