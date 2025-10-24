Maceratese in pressing sulla punta Ciabuschi

La Maceratese non molla la pista Jonathan Ciabuschi (foto) nonostante la concorrenza. L’attaccante non rientra nei piani dell’Atletico Ascoli e il idesse biancorosso cerca di accontentare le richieste dell’allenatore di avere una pirma punta, così si stanno intensificando i contatti per cercare di trovare una soluzione. Tra gli ambienti c’è chi confida che l’attesa fumata bianca possa avvenire la prossima settimana, ma c’è da fare i conti con una squadra pugliese che coltiva ambizioni e che occupa una migliore posizione di classifica dei biancorossi. In altre parole non sono da escludere eventuali rilanci di questo club e per questa ragione si stanno accelerando i tempi.

Ma intanto c’è da pensare al match di domenica alle 15 con l’Ancona, ieri pomeriggio erano stati venduti mille biglietti tra i tifosi maceratesi e del capoluogo di regione. "L’Ancona? Una squadra strutturata, di categoria, con tanta qualità, chili e ben messa in campo". L’ex centrocampista Massimo Loviso, fino a poco tempo fa allenatore in seconda del Castelfidardo, parla della prossima avversaria della Maceratese. "Si tratta – spiega – di una formazione che ha qualità in ogni zona del campo, è organizzata e ha gamba sugli esterni. A ciò aggiungiamo un allenatore di esperienza. L’ho vista giocare in campionato e in Coppa e penso che possa fare qualcosa di importante". L’Ancona non potrà contare sullo squalificato Gelonese. "Ecco un’assenza pesante perché si tratta di quel giocatore in grado di fare girare la squadra e abbina una cattiveria agonistica a valori tecnici". La formazione dorica si fa valere, ma potrebbe avere qualche punto debole. "Portano un’aggressione alta lasciando qualche spazio scoperto, serve avere la giusta personalità per giocare a calcio, per fare qualche passaggio in più e sfruttare gli spazi che lasciano alle spalle portando pressing molto avanzati". Su tutti c’è l’Ostiamare che finora non sbaglia un colpo. "Non l’ho studiata a fondo perché non dovevamo affrontarla, ho comunque visto degli spezzoni e anche in quel caso si parla di una squadra dagli enormi valori tecnici". Loviso, dopo avere detto di Gelonese, individua un altro elemento a cui prestare attenzione. "Mi è piaciuto Zini. In generale è una formazione che risponde a quanto richiesto dal calcio moderno, e cioè abbina qualità e forza". E la Maceratese? "Non l’ho vista perché sono rimasto focalizzato sui nostri avversari, però adesso è una di quelle formazioni che voglio vedere di persona". Infine un giudizio sul campionato. "Tosto, è un girone con diverse squadre importanti".

Ieri De Angelis si è allenato a parte ed è difficile che possa essere impiegato nel derby, invece Neglia ha fatto la partitella e il difensore Lucero sarà al suo posto con una maschiera per la frattura al naso. Sono ancora fermi in infermeria Pazzaglia e Marchegiani.