Maceratese in pressing sulla punta Ciabuschi

Contatti continui per cercare di avvicinare le parti. L’ex Loviso sull’Ancona: "Una squadra molto forte, pesa l’assenza di Gelonese"

di LORENZO MONACHESI
24 ottobre 2025
La Maceratese non molla la pista Jonathan Ciabuschi (foto) nonostante la concorrenza. L’attaccante non rientra nei piani dell’Atletico Ascoli e il idesse biancorosso cerca di accontentare le richieste dell’allenatore di avere una pirma punta, così si stanno intensificando i contatti per cercare di trovare una soluzione. Tra gli ambienti c’è chi confida che l’attesa fumata bianca possa avvenire la prossima settimana, ma c’è da fare i conti con una squadra pugliese che coltiva ambizioni e che occupa una migliore posizione di classifica dei biancorossi. In altre parole non sono da escludere eventuali rilanci di questo club e per questa ragione si stanno accelerando i tempi.

Ma intanto c’è da pensare al match di domenica alle 15 con l’Ancona, ieri pomeriggio erano stati venduti mille biglietti tra i tifosi maceratesi e del capoluogo di regione. "L’Ancona? Una squadra strutturata, di categoria, con tanta qualità, chili e ben messa in campo". L’ex centrocampista Massimo Loviso, fino a poco tempo fa allenatore in seconda del Castelfidardo, parla della prossima avversaria della Maceratese. "Si tratta – spiega – di una formazione che ha qualità in ogni zona del campo, è organizzata e ha gamba sugli esterni. A ciò aggiungiamo un allenatore di esperienza. L’ho vista giocare in campionato e in Coppa e penso che possa fare qualcosa di importante". L’Ancona non potrà contare sullo squalificato Gelonese. "Ecco un’assenza pesante perché si tratta di quel giocatore in grado di fare girare la squadra e abbina una cattiveria agonistica a valori tecnici". La formazione dorica si fa valere, ma potrebbe avere qualche punto debole. "Portano un’aggressione alta lasciando qualche spazio scoperto, serve avere la giusta personalità per giocare a calcio, per fare qualche passaggio in più e sfruttare gli spazi che lasciano alle spalle portando pressing molto avanzati". Su tutti c’è l’Ostiamare che finora non sbaglia un colpo. "Non l’ho studiata a fondo perché non dovevamo affrontarla, ho comunque visto degli spezzoni e anche in quel caso si parla di una squadra dagli enormi valori tecnici". Loviso, dopo avere detto di Gelonese, individua un altro elemento a cui prestare attenzione. "Mi è piaciuto Zini. In generale è una formazione che risponde a quanto richiesto dal calcio moderno, e cioè abbina qualità e forza". E la Maceratese? "Non l’ho vista perché sono rimasto focalizzato sui nostri avversari, però adesso è una di quelle formazioni che voglio vedere di persona". Infine un giudizio sul campionato. "Tosto, è un girone con diverse squadre importanti".

Ieri De Angelis si è allenato a parte ed è difficile che possa essere impiegato nel derby, invece Neglia ha fatto la partitella e il difensore Lucero sarà al suo posto con una maschiera per la frattura al naso. Sono ancora fermi in infermeria Pazzaglia e Marchegiani.

