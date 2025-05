Maceratese: incontri decisivi con Serangeli e De Cesare per la Serie D

Si devono incontrare ancora un’altra volta i dirigenti della Maceratese con il direttore generale Stefano Serangeli e con il direttore sportivo Nicolò De Cesare. È il primo tassello che la dirigenza deve sistemare in vista della prossima stagione che segnerà il ritorno dei biancorossi in serie D. L’intenzione della società è di ripartire con questa coppia che ha lavorato bene nel campionato di Eccellenza allestendo un organico con giocatori di qualità e con giovani del territorio che si sono messi in vista.

Lo stesso presidente Alberto Crocioni ha riconosciuto il loro ottimo operato dopo la vittoria nello spareggio di Ancona contro la K Sport. "Quest’anno – aveva detto una settimana fa il presidente – sono stato meno presente del passato sapendo di stare in buone mani con Serangeli e De Cesare". La sensazione è che alla fine si possa trovare una soluzione e da qui seguiranno le altre scelte: allenatore e allestimento dell’organico.

Matteo Possanzini, il cui nome circola in società del Nord, vuole rimanere alla guida della Maceratese in D ed è una soluzione in cima alle sue preferenze. E poi si passerà a esaminare l’organico della passata stagione individuando su chi puntare per la nuova categoria e si procederà poi a completare la rosa, senza dimenticare la necessità di avere un buon parco under.

È indubbio che è molto importante che la Maceratese possa cominciare a programmare al più presto perché adesso c’è maggiore scelta sul mercato, specialmente tra i giovani.