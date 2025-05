Maceratese: Incontro chiave per la programmazione della nuova stagione in Serie D

In questo momento la priorità in casa Maceratese è rappresentata dall’esito dell’incontro tra i dirigenti biancorossi con il direttore generale Stefano Serangeli e il direttore sportivo Nicolò De Cesare. Da qui poi potrà partire la programmazione della stagione della squadra nel campionato di serie D conquistato pochi giorni fa ad Ancona nello spareggio vinto contro la K Sport Montecchio Gallo. Più volte il presidente Crocioni ha avuto parole di elogio per il lavoro di queste due figure e la sensazione è che si possa continuare il progetto. Una volta definiti i primi tasselli si parlerà dell’allenatore Matteo Possanzini. Poi si inizierà nella costruzione dell’organico con l’attuale staff tecnico che nel frattempo non è rimasto con le mani in mano, ma ha sul taccuino i nomi di quei giovani che possono fare al caso della Maceratese. Già nell’ultima stagione si è potuto toccare con mano quanto sia di fondamentale importanza potere contare su un parco di under di qualità. Non è affatto un caso che il centrocampista Riccardo Bongelli, classe 2006, sia finito nel mirino della Samb e di qualche altra realtà. La volontà della Maceratese è di confermare molti di quei ragazzi, senza tarpare le ali a nessuno, che si sono fatti valere nel campionato appena messo in archivio perché più che mai c’è il desiderio di essere in vetrina per i tanti ragazzi del territorio nel massimo campionato nazionale dilettantistico.