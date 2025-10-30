"Maceratese, la priorità è un attaccante"

"L’attaccante vorremmo prenderlo in settimana, ma non dipende solo da noi". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, fa il punto della situazione dopo il derby perso nettamente con l’Ancona con un secondo tempo da dimenticare. "Non vogliamo prendere il primo che passa – aggiunge – ma un giocatore che alzi il livello".

Serangeli, state cercando anche il difensore centrale?

"La priorità è l’attacco, ma è stata evidenziata anche qualche lacuna nella parte centrale della difesa. Però ricordo anche che nel tempo sono mancati Morganti e Lucero, i loro infortuni hanno pesato in campionato così come quello del centrocampista De Angelis che ha giocato solo tre gare, di cui due vinte. De Angelis è quel giocatore che garantisce equilibrio, che sa leggere le varie situazioni, è esperto".

Sei sconfitte e tre vittorie, ma a volte non è bene accontentarsi anche del punto?

"Sicuramente in un campionato in cui il punto fa la differenza, ma sapevamo che l’adattamento alla categoria ci avrebbe portato qualche difficoltà".

Konè è stato uno dei primi ad andare via, a Ischia ha già segnato 3 gol.

"In quel ruolo c’erano anche Neglia e Papa e non ha potuto fare del tutto la preparazione".

Ma andranno via anche altri giocatori?

"Qualcuno partirà, è successo lo stesso l’anno scorso a dicembre. Vediamo chi non dà un segnale forte. Noi ora siamo concentrati sull’attaccante, stiamo pensando a un difensore ma non è nemmeno da escludere che possa arrivare un centrocampista".

A novembre la Maceratese è allora un cantiere aperto.

"Stiamo analizzando la situazione a 360 gradi. È una questione di equilibri, De Angelis è un giocatore che in quel contesto ci aiuta a livello difensivo, la coppia Mastrippolito-Morganti ha fatto bene, poi sono subentrati gli infortuni".

De Angelis è un giocatore che dà equilibrio al centrocampo, ma perché insistere con quattro giocatori offensivi e un centrocampista portato a inserirsi? Non serve un po’ più di umiltà dall’allenatore che potrebbe anche modificare il sistema di gioco?

"L’umiltà è andare a prendersi i punti con le buone o con le cattive, senza lasciare nulla al caso. Si è parlato e si sono fatte delle riflessioni, il tecnico pensa sempre alla strategia su come vincere la gara".

Adesso Possanzini è sotto i riflettori.

"Ma è da 18 mesi sotto osservazione, in alcuni periodi è stato così anche l’anno scorso, e lo siamo tutti noi perché le responsabilità non sono individuali ma di gruppo, e io sono al vertice. Ritengo che sia superficiale gettare addosso a Possanzini tutte le colpe".

Però la situazione desta delle preoccupazioni.

"Noi non dobbiamo vincere il campionato, la situazione non è grave a differenza di altre realtà. Basta vincere una gara per vedere tutto sotto altri occhi".

Ottobre ha proposto squadre d’alta classifica, adesso è la volta di quelle più alla portata della Maceratese.

"Ma ogni gara ha le sue insidie, a cominciare dalle prossime tre (Termoli, Atletico Ascoli e San Marino)".

Domenica qualche spettatore è andato via prima della fine del match, come recuperare questi tifosi?

"Cercheremo di ripetere quanto fatto l’anno scorso quando abbiamo riportato la gente allo stadio mentre all’inizio non c’erano così tanti spettatori".