Maceratese, la trasferta è amara. Osorio sbaglia il rigore. Pari sfumato

Notaresco 2 Maceratese 1 (4-4-2): Boccanera, Taddei, Pjetri (45+3’ st Di Cairano), Formiconi, Quacquarelli, Di Sabatino (30’ st Andreassi), Belli (1’ st Zancocchia), Arrigoni, Forcini (35’ st Buonavoglia), Paudice, Pistillo (42’ st Palazzese). All: Vagnoni

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini, Perini, Ciattaglia, Mastrippolito, Lucero, Ambrogi, Sabattini (25’ st Nasic), Ruani (Cirulli 40’ st), Marras, Gagliardi, Osorio Otero (22’ st Vanzan). All: Possanzini

Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore

Reti: 9’ st e 26’ st Paudice, 40’ st Perini

Note: Spettatori 1200 circa. Ammoniti Belli, Taddei, Pjetri, Nasic, Marras, Paudice

L’Abruzzo non sorride alla Maceratese che esce sconfitta 2 a 1 dal Savini di Notaresco. Mattatore del pomeriggio l’ex Recanatese Paudice che con una doppietta nella ripresa regala tre punti pesantissimi ai rossoblù. Maceratese generosa e mai doma, che esce tra l’applauso dei suoi tifosi e recrima per il rigore fallito da Osorio. Gara non come le altre per il tecnico del Notaresco Vagnoni d in biancorosso dal 2004 al 2006. Sponda Maceratese accompagnata da 200 tifosi che hanno polverizzato tutti i biglietti a loro disposizione non ci sono Marchegiani, De Angelis e Neglia e il febbricitante Morganti. Inizio su buoni ritmi con il primo squillo del pomeriggio di marca biancorossa. Corner di Ambrogi e colpo di testa di Ruani fuori di poco. 21’ Arriva l’episodio che potrebbe rompere l’equilibrio di un match fin lì molto bloccato con il direttore di gara che punisce il braccio largo di Ciattaglia su cross di Pistillo. Dagli undici metri però Arrigoni si fa ipnotizzare da Gagliardini, poi sulla ribattuta Pistillo colpisce il palo. E scorre via senza altre emozioni una prima frazione non entusiasmante, complice anche un campo non in perfette condizioni.

All’intervallo è ancora 0 a 0. Ripresa che vede al nono, il Notaresco mettere la freccia. Forcini mette dentro un cross rasoterra sul quale si avventa Paudice che attacca benissimo il primo palo siglando l’1 a 0. Al sedicesimo il direttore di gara assegna il secondo rigore di giornata, per un fallo di Pjetri su Gagliardi. Dagli undici metri anche Osorio si fa ipnotizzare da Boccanera fallendo l’1 a 1. La classica e spietata legge del calcio non scritta colpisce dieci minuti più tardi, quando Pistillo pennella per Paudice che di testa fa 2 a 0. Al 40’ la Maceratese la riapre con Perini che trova la conclusione vincente che sorprende Boccanera. Ma il Notaresco non rischia più nulla fino al triplice fischio finale.

Nicolò Ottaviani