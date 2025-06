Maceratese, le mosse. Cognigni intoccabile

C’è l’intenzione di mantenere in squadra anche l’attaccante Luca Cognigni, uno di quei giocatori chiave nella passata stagione. Il direttore generale Stefano Serangeli aveva detto dopo lo spareggio vinto contro la K Sport che il tesseramento di questo giocatore era stato uno dei tasselli decisivi per la stagione da protagonista vissuta dai biancorossi. E da queste certezze la Maceratese vuole ripartire perché anche la serie D possa regalare delle soddisfazioni. C’è infatti da alimentare l’entusiasmo emerso in questa stagione. L’intenzione sarebbe di tenere Vanzan, Mastrippolito, Lucero, Cognigni, Ruani, Marras, Nasic, Ciattaglia, Gagliardini. In questi giorni si capirà in quali ruoli impiegare gli under e in D ne sono obbligatori tre nella formazione titolare. Bongelli è destinato a San Benedetto con la società che cercherà di accontentare il giovane. C’è anche da sciogliere a chi affidare le chiavi del centrocampo: inizialmente l’intenzione era di puntare su un giocatore esperto, ma bisogna anche vedere come evolve il mercato. In questo momento sono da cercare gli under che facciano la differenza ma anche quei giocatori di esperienza che possano essere decisivi in serie D perché la squadra non accusi il salto di categoria.