Maceratese, Marras regala un pari che brucia

MACERATESE: Gagliardini; Ciattaglia, Mastrippolito, Nicolosi, Vanzan; Bongelli, Gomez (26’ st Monteiro Ribeiro), Ruani (12’ st Bracciatelli); Marras, Cognigni, Vrioni (12’ st Cirulli). All. Possanzini.

TOLENTINO: Bucosse; Stricker, Tomassetti, Strano, Tizi (44’ st Stefoni); Conti, Manna, Tortelli, Capezzani (12’ st Badiali); Peluso (21’ pt Cicconetti), Lovotti. All. Passarini.

Arbitro: Bogo di Oristano.

Reti: 4’ pt Capezzani, 28’ pt Bongelli, 16’ st Manna, 32’ st Marras.

Note: spettatori oltre 2.000; ammoniti Vanzan, Grillo, Cognigni e Bracciatellli nella Maceratese, Manna e Badiali nel Tolentino; angoli 4-0; recupero 3’ + 9’.

Finisce con un pareggio tutto sommato giusto il derby fra la Maceratese (che però lascia la vetta della classifica, sorpassata dal Montecchio) e il Tolentino. Le due squadre hanno offerto sprazzi di bel gioco, con gli ospiti ben strutturati a centrocampo e i locali pericolosi soprattutto quando hanno velocizzato il gioco. Il risultato è stato condizionato dalle decisioni dell’arbitro che ha finito per scontentare tutti: la Maceratese recrimina per un fallo su Mastrippolito in occasione del raddoppio ospite, il Tolentino per un possibile rigore nella ripresa. Ma la vera “perla” arbitrale è arrivata proprio nel recupero: su punizione dal limite battuta da Cognigni, come evidenziano le immagini televisive, il pallone colpisce il braccio alzato di Lovotti, che poi si accascia a terra tenendosi il volto. L’arbitro non si accorge di nulla e va in tilt, neanche concedendo l’angolo che poi ne era scaturito. La cronaca. Al 4’ punizione della difesa biancorossa, Capezzani lascia partire un bolide che sorprende Gagliardini e si insacca sotto la traversa. La replica della Maceratese è rabbiosa: al 7’ e al 18’ le conclusioni di Cognigni finiscono a fil di palo. Il pareggio arriva al 28’ e protagonista è ancora Cognigni che di spalle controlla un difficile pallone, si gira e lascia partire un gran tiro che trova Bucosse pronto alla respinta, ma sulla ribattuta il più lesto è Bongelli che scaraventa il pallone in rete. Ripresa. Il Tolentino parte meglio. Al 16’ Lovotti ruba palla a Mastrippolito, vola verso la porta di Gagliardini e poi serve Manna che a porta spalancata firma il raddoppio cremisi. Al 32’ il nuovo pareggio: azione tutta in verticale Vanzan-Cognigni-Marras che si trova a tu per tu con Bucosse, lo supera e segna a porta vuota. Poi l’episodio tanto discusso.

Mario Stoccuto