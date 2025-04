Maceratese-Monturano: sfida decisiva per il playout

"Ci attende l’ultima gara, anche se non sarà l’ultima perché la stagione continua". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, guarda al match di domani alle 16.30 contro il Monturano, che chiude il campionato. "L’obiettivo – spiega – rimane sempre lo stesso, magari percorrendo una strada più lunga". Ma adesso c’è da pensare alla sfida di domani. "All’andata – ricorda – abbiamo visto che il Monturano è una formazione che aspetta l’avversario e poi riparte sfruttando le caratteristiche dei giocatori. Noi non dovremo avere fretta contro un avversario che verrà a Macerata per fare punti ed avere il vantaggio di giocare in casa il playout". Domani i biancorossi non avranno Mastrippolito, squalificato per due turni, e l’infortunato Nasic la cui stagione è finita da tempo, sono stati recuperati Lucero, Albanesi e Gagliardini. "Quest’ultimo – spiega Serangeli – è il più pronto, ma comunque sia sarà presa una decisione per non correre rischi". I giovani Bongelli e Ciattaglia sono tornati dall’esperienza con la selezione under 19 marchigiana al Torneo delle Regioni. "Solo Bongelli accusa qualche strascico avuto in rappresentativa". La stagione non è affatto conclusa e c’è da superare l’amarezza per la sconfitta a Montecchio. "Abbiamo fatto tanti punti e sarebbe da pazzi buttare tutto a mare per una partita persa. Da quella gara è trascorso un po’ di tempo, quel passo falso ha inizialmente lasciato degli strascichi ma adesso ho visto i giocatori vogliosi e determinati di riprendere quanto perso. Il rammarico è stato grande per non avere raggiunto l’obiettivo, ora c’è nei giocatori quella determinazione necessaria perché non vogliono perdere un’altra occasione dopo avere visto sfumare un’opportunità".